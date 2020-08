'Achter de apps van de grootbanken zit nog altijd oude IT'...

Ondanks de coronacrisis ligt de nieuwe 'Netflix-bank' Aion op kruissnelheid om een plaats te veroveren in België, zegt topvrouw Kim Van Esbroeck. Dat ook de traditionele spelers in de branche meer dan ooit de digitale kaart trekken, hoeft daarbij geen hinderpaal te zijn.

In tijden van lage rente en strenge regelgeving een nieuwe bank lanceren is sowieso al een huzarenstuk. Als er daar ook nog eens een coronacrisis bijkomt, lijkt het helemaal onbegonnen werk.

Laat dat nu net zijn wat de nieuwe mobiele bank Aion de afgelopen maanden is overkomen. Anderhalf jaar nadat het Amerikaanse investeringsfonds Warburg Pincus de Belgische tak van het Italiaanse Banca Monte dei Paschi had overgenomen, werd die ingeslapen groep omgeturnd tot Aion. Een mobiele digitale bank die net als de Amerikaanse streamingdienst Netflix haar diensten aanbiedt via een maandelijkse abonnementsformule.

Alleen was de timing allesbehalve gelukkig. Aion kwam net voor het begin van de lockdown op de markt. Terwijl iedereen zich noodgedwongen leek te installeren voor het echte Netflix kreeg de financiële versie het plots een pak moeilijker om naam te maken.

De hippe ‘flagshipstore’ die de groep deze lente aan de Brusselse Guldenvlieslaan opende, ligt er op een enkele hipster na verlaten bij. Maar schijn bedriegt, zegt Kim Van Esbroeck, de voormalige Bancontact-topvrouw die begin juni werd aangetrokken om Aion in België op de kaart te zetten.

De impact van de crisis bleef beperkt?

Door de lockdown konden mensen hun huis niet uit. Tegelijk werd met cash betalen meer en meer als iets vies gezien. Kim Van Esbroeck Topvrouw Aion

Kim Van Esbroeck: ‘Door de pandemie moesten we schuiven met onze marketingplannen. Maar corona speelde ook enigszins in ons voordeel. We zijn een volledig digitale bank. Door de lockdown konden mensen hun huis niet uit. Tegelijk werd met cash betalen meer en meer als iets vies gezien. We bieden onze klanten de betaaldiensten van Apple Pay en GooglePay aan. De afgelopen drie maanden is het aantal transacties daar met respectievelijk 50 en 60 procent gestegen. We stellen ook vast dat nog meer werd gespaard dan voorheen.’

Midden juni stuntte u nog door de rente op uw Extended-spaarrekening op te trekken naar 1 procent. Voorwaarde is dat de klanten 19 euro per maand neertellen. Je moet al een flinke spaarder zijn om die kosten te dekken.

Van Esbroeck: ‘Je mag die kosten niet alleen afzetten tegen onze spaarrente. Onze abonnementsformule stelt klanten ook in staat internationale overschrijvingen te doen, te beleggen, of voordelige energiecontracten te zoeken. En wie online iets koopt, kan ons zelfs inschakelen om te checken of nergens betere deals te doen waren. Het verschil betalen we dan terug. Als klanten kunnen aantonen dat ze toch niets hebben kunnen besparen, betalen we hun geld terug. ’

Twintig jaar ervaring in financiële sector Kim Van Esbroeck, die deze zomer werd aangetrokken om Aion in België te leiden, kan bogen op een ruime ervaring in de financiële wereld. De 42-jarige fysica, met een specialisatie in artificiële intelligentie, begon haar carrière bij Integri, een softwarespecialist die later werd overgenomen door Clear2Pay, het betaalbedrijf van serieondernemers Jurgen Ingels en Michel Akkermans. In 2011 maakte ze de overstap naar Bancontact, waar ze in 2017 CEO werd. Nadat Bancontact met het betaalbedrijf Payconiq was gefuseerd, was Van Esbroeck er tot haar overstap commercieel directeur.

Slaat die formule aan? Hoeveel klanten hebt u al?

Van Esbroeck: 'Ik vind het nog te voorbarig om mee te geven hoeveel klanten we hebben. Sommige klanten van onze voorganger, Banca Monte dei Paschi België, kunnen zich minder vinden in dit nieuwe profiel en vertrekken. Tegelijk trekken we nog volop nieuwe klanten aan. 90 procent van onze klanten zijn particulieren, 10 procent zijn bedrijven. Dat proberen we de komende maanden meer in evenwicht te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld door bedrijfsklanten tools aan te bieden om facturen aan te maken of toegang te verlenen tot boekhoudkundige experts. We hebben tijdens de coronacrisis ook leningen met staatswaarborg verstrekt aan bedrijven.'

Met de ‘dienst na verkoop’ lijkt wel wat te schorten. Lezers stuurden ons meermaals klachten over de dienstverlening. Attesten aanvragen lukt niet altijd. Vroegere Monte dei Paschi-klanten lopen vertraging op als ze hun rekening willen afsluiten. De communicatie verloopt stroef.

Van Esbroeck: ‘We proberen nochtans zo bereikbaar mogelijk te zijn. Via de app kunnen klanten met onze medewerkers chatten en ze kunnen ons ook nog altijd via mail of telefoon vinden. Ten slotte hebben we naast onze flagshipstore nog altijd vier vestigingen in België waar je terecht kan.'

'We proberen alles zo goed mogelijk op te lossen. Maar problemen vallen in elk bedrijf weleens voor. De voorbije maanden heb ik zelf al ellendig lang moeten onderhandelen met bedrijf omdat ik er een contract wilde stopzetten.’

Komt u niet wat laat op het feestje? De grootbanken hebben hun apps de voorbije maanden gevoelig uitgebreid, vaak met de diensten die u ook aanbiedt.