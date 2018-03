Advies BNPP Fortis niet langer gratis

Tienduizenden klanten van BNP Paribas Fortis moeten vanaf volgend jaar een maandelijks bedrag betalen als ze nog gespecialiseerd advies over hun vermogen willen.

De bank viseert de klanten met spaar- en beleggingstegoeden van 85.000 tot 250.000 euro, wat ze het Priority Banking-segment noemt. Zulke klanten hebben een gratis persoonlijke adviseur in een bankkantoor of op afstand via het contactcenter James.

De 450.000 Priority Banking-klanten moeten dit najaar kiezen tussen een gratis basisaanbod en een te betalen dienst, meldde BNP Paribas Fortis gisteren aan zijn personeel. De betalende dienst - Priority Banking Exclusive - kost maandelijks 19,90 euro. Daarvoor krijgt de klant naast de standaard bancaire diensten erfenis- en pensioenadvies, uitgebreidere beleggingsdiensten dan in de gratis va¬riant en enkele bijkomende privileges.

Het uitgangspunt van de bank is dat gespecialiseerd advies een toegevoegde waarde biedt waarvoor de klant bereid zal zijn te betalen. BNP Paribas Fortis hoopt dat bij de lancering volgend jaar een op de vijf Priority Banking-klanten voor het betalende model kiest. Die 90.000 betalende klanten zouden de bank jaarlijks bruto 21,5 miljoen euro opleveren. Voor eind 2021 streeft de bank naar een op de twee betalende klanten.

Betalend model

BNP Paribas Fortis haalt twee redenen aan voor de lancering van de betalende dienst. De meeste concurrenten evolueren naar een betalend model. Bij sommige is dat al een tijdje van kracht. Deutsche Bank biedt haar formule Personal (vanaf een belegbaar vermogen van 150.000 euro) aan voor 50 euro per trimester, of een kleine 17 euro per maand.

Vermogensservice Smart, de beleggingsadviesdienst van KBC, kost 151 euro per jaar, of 12,60 euro per maand. De ruimere variant Vermogensservice Plus, die ook advies over erfenissen en pensioen omvat, kost 363 euro per jaar, ruim 30 euro per maand.

Bij ING is er geen vast tarief, maar hangt de kostprijs af van de beleggingskeuzes. Opmerkelijk is dat BNP Paribas Fortis voor een prijs per maand kiest, in de lijn van de streamingdiensten Spotify of Netflix. De tweede reden die de bank aanhaalt, is de Europese beleggersrichtlijn MiFID II. Die verplicht haar op termijn sowieso elke klant die ze op geregelde basis wil volgen en financieel advies geeft, een contract te laten ondertekenen.

Kapers op de kust

Ook de lage rente speelt een rol. Omdat de rente-inkomsten bij BNP Paribas Fortis, net zoals bij andere banken, onder druk staan, speurt de bank naar alternatieve inkomstenbronnen. De jongste jaren was al een sterke stijging merkbaar van allerhande kosten die de banken hun klanten aanrekenen, meldde De Tijd afgelopen weekend.

Voor BNP Paribas Fortis is het dansen op een slappe koord. Een gratis dienst gedeeltelijk betalend maken, kan gevoelig liggen. De communicatie naar de 450.000 klanten vanaf het najaar wordt daarom minutieus voorbereid. De 1.500 Priority-adviseurs zullen de komende maanden elke klant persoonlijk benaderen.