Advocaat Modrikamen wil inbeslagname dividend BNP Paribas Fortis

De bekende Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen wil zich in de heisa over het dividend van BNP Paribas Fortis profileren. Hij eist dat de 1,9 miljard euro die de bank aan Parijs wil uitkeren in beslag wordt genomen.

BNP Paribas Fortis kondigde midden maart aan dat het van plan is 1,9 miljard euro – liefst 90 procent van zijn jaarwinst – als dividend uit te keren aan zijn Franse moedergroep. Dat dividend wordt in vraag gesteld omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de grootste banken van de eurozone heeft aanbevolen hun cash op zak te houden zo lang de coronacrisis aanhoudt. Het is aangewezen om met het geld dat bedoeld was voor dividenden bedrijven en particulieren te ondersteunen en kapitaalbuffers te verstevigen, is de redenering.

De Franse moedergroep BNP Paribas gaf tot dusver geen gehoor aan de oproep van de ECB, en het is ook niet duidelijk of de Belgische dochter BNP Paribas Fortis zal afwijken van haar oorspronkelijke plan om de miljarden naar Parijs te laten vloeien. De raad van bestuur van de Belgische bank neemt daar deze week nog een beslissing over. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), die banken in coronatijden liever geen dividenden ziet uitkeren, liet donderdag in de Kamer uitschijnen dat BNP Paribas Fortis wellicht geen dividend zal uitkeren.

Claim van 7 miljard

In afwachting daarvan roert de activistische advocaat Mischaël Modrikamen zich weer. De Brusselse advocaat gaat bij de beslagrechter vragen beslag te leggen op de 1,9 miljard euro die BNP Paribas Fortis wil uitkeren aan de Franse moeder. De eis is gelinkt aan een rechtszaak die Modrikamen elf jaar geleden heeft aangespannen tegen de ontmanteling van Fortis.

Ik stel vast dat BNP Paribas een dividend van 1,9 miljard euro eist van zijn Belgische dochter BNP Paribas Fortis, terwijl de ECB banken aanraadt niets uit te keren. Mischaël Modrikamen Advocaat

Modrikamen, die 1.200 tot 1.300 aandeelhouders vertegenwoordigt, eist dat BNP Paribas een schadevergoeding van 6,9 miljard euro betaalt aan Ageas, de erfgenaam van Fortis. Dat bedrag moet volgens de advocaat compenseren dat BNP Paribas in de crisis van 2008 te weinig betaalde om de toenmalige Fortis Bank binnen te halen.