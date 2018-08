Adyen bevestigt na euforisch beursdebuut

Een sterke omzetsprong geeft beleggers extra vertrouwen nadat ze het aandeel alvast deden verdubbelen in waarde op de eerste beursdag in juni.

Het betaalbedrijf dat elektronische transacties in fysieke winkels en webshops verbindt met creditcardmaatschappijen en banken, tekende voor een beursintroductie die deed denken aan de waanzinnige populariteit van techaandelen in de jaren 90 . Mede door de schaarste van het beschikbare aantal aandelen beliep de intekenprijs 240 euro en eindigde de koers na één beurssessie op 420 euro.

Het bedrijf werd door de begeleidende zakenbanken - die de introductieprijs bepaalden - al gewaardeerd tegen honderd keer de jaarwinst. Adyen was een fintech-groeier, zo veel was duidelijk. Nu moest het die reputatie nog waarmaken.

Halfjaarcijfers

Een omzetsprong van 67,3 procent naar 156,4 miljoen volstond om de markten te doen geloven dat ze zich niet mispakt hadden. De nettowinst steeg met 74,6 procent naar 48,2 miljoen euro. Adyen is niet van plan om in de nabije toekomst dividenden uit te keren, maar eerder om de groei door te trekken dankzij verdere investeringen.

De beurskoers ging dan ook opnieuw hoger na de resultatenpublicatie. Nog voor de middag had een van de jongste aanwinsten op de beurs van Amsterdam een stijging van 4,5 procent naar 572,6 euro neergezet. Dat is geen nieuw record: midden juli was ieder aandeel 590,2 euro waard.

Via de technologie van Adyen stroomde 70 miljard euro aan transacties in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is 43,1 procent meer dan de 48,9 miljard in de eerste jaarhelft van vorig jaar.