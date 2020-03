Ageas dicht bij laatste Fortis-schikking

'Er is een schikking getroffen en daarover doen de partijen verder geen mededelingen', zegt Hendrik Jan Bos, de advocaat van een van de gedupeerde beleggers. Ageas , de rechtsopvolger van Fortis, is voorzichtiger. 'De gesprekken zijn aan de gang. Er is nog geen schikking getekend', zegt woordvoerder Michaël Vandenbergen.

Votron en Mittler waren in 2012 door een rechtbank in Utrecht aansprakelijk gesteld voor de schade van de investeerders, maar ze gingen in beroep. Tot een uitspraak in beroep komt het dus niet en zo is meteen de laatste Nederlandse Fortis-zaak van de baan voor Ageas en de Fortis-top.