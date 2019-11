Ageas trekt winstverwachting op

Na een ijzersterk derde kwartaal heeft de verzekeringsgroep zijn jaardoelstelling van meer dan 900 miljoen euro nettowinst al bereikt. CEO Bart De Smet gaat nu uit van een jaarwinst van minstens 1 miljard euro.

Ageas heeft in de eerste negen maanden van het jaar een groepswinst van 877 miljoen euro neergezet. Dat is een derde meer dan vorig jaar en boven de gemiddelde analistenverwachting van 865 miljoen euro.

Daarmee heeft Ageas de aanvankelijke jaardoelstelling van 800 tot 900 miljoen euro winst nu al gehaald en zit de verzekeraar al bijna aan de 'minstens 900 miljoen euro' winst die De Smet na de halfjaarcijfers vooropstelde. 'Als er geen grote stormen of onrust op de financiële markten komt, zullen we dit jaar meer dan 1 miljard euro winst halen', zegt De Smet.

Azië

De winstgroei is voor een groot stuk te danken aan de sterke groei van de levensverzekeringsactiviteiten in Azië, waar Ageas joint ventures heeft in China, India, Vietnam, Maleisië en Thailand. De premie-inkomsten stegen met 19 procent in het derde kwartaal.

De nettowinst in Azië loopt na 9 maanden al op tot 442 miljoen euro, maar dat cijfer is voor een deel opgesmukt door meerwaarden op de verkoop van aandelen. Maar ook zonder die meevallers is de Aziatische tak sterk bezig. 'De jaarverwachting voor de winst in Azië was 275 tot 325 miljoen euro. Ik denk dat we eerder zullen opschuiven naar 300 tot 350 miljoen euro', zegt De Smet.

AG Insurance

Ook de schadeverzekeringen van AG Insurance in ons land hebben 'aanhoudend zeer sterke operationele resultaten', neergezet. In het VK daarentegen halveerde de winst in het derde kwartaal door hogere schadeclaims. De combined ratio, de verhouding van de kosten en betaalde claims tot de geïncasseerde premies, verbeterde van 95,1 procent naar 94,7 procent.

De voorbije weken veranderde er veel op de Belgische thuismarkt. Door een deal met Crelan versterkte AXA zich in schadeverzekeringen. Baloise nam naast Fidea vorige week ook de schadeverzekeringen van Athora Belgium over. ‘We zijn met AG Insurance de tweede schadeverzekeraar na AXA en groeien organisch sterker dan de markt. We zien geen directe impact op ons marktaandeel. Maar wat consolidatie op de Belgische markt is niet onlogisch omdat we toch met nog veel spelers zitten’, zegt De Smet.

Op de mediaberichten dat retailer Tesco zijn Britse joint venture wil stopzetten, wil De Smet niet ingaan. 'We hebben in 2014 onze overeenkomst voor zeven jaar verlengd. De deal loopt dus nog tot 2021', klinkt het. De joint-venture levert een jaarwinst van 11 miljoen euro op.

Ook over interesse in de Spaanse verzekeraar Caser die nu te koop staat, wil De Smet niets zeggen. ‘We kijken naar veel fusie- en overnamedossiers, maar gaan niet in op overnamegeruchten. Als er iets getekend wordt, zullen we de markt informeren’.

Fortis

De cijfers over de eerste 9 maanden werden ook beïnvloed door een aantal eenmalige elementen. Zo kon de groep rekenen op 106 miljoen euro van een herwaardering van RPN(I)-verplichting, een financieel instrument uit de Fortis-tijd.

Die meerwaarde telt niet mee voor de berekening van het dividend van Ageas. De verzekeringsgroep belooft minstens 50 procent van zijn jaarwinst zonder RPM(I)-impact uit te keren.

Ageas zegt dat het ondertussen al 625 miljoen euro heeft uitbetaald aan 185.000 Fortis-gedupeerden die vorig jaar akkoord gingen met een schikking. Maar omdat het totale aantal schadeclaims is opgelopen tot 290.000 zal het nog tot volgend jaar duren eer alle gedupeerden een vergoeding ontvangen.