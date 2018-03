Ageas verdedigt Fortis-schikking

De vergoedingen die de belangenorganisaties in de Fortis-schikking zullen ontvangen van Ageas, staat de vergoeding voor de gedupeerden niet in de weg. Dat beklemtoont de advocaat van de verzekeringsgroep in een hoorzitting.

Het gerechtshof in Amsterdam organiseert vandaag een hoorzitting over de vergoedingen die belangenorganisaties als Deminor of enkele beleggersverenigingen ontvangen in de Fortis-schikking die Ageas uitdokterde. Zij krijgen samen 45 miljoen euro van Ageas . De rechter wil onder meer uitzoeken of die vergoedingen een faire behandeling van alle Fortis-gedupeerden in de weg staan.

'Ze komen niet in mindering van de vergoeding voor de vergoeding voor de gedupeerden', betoogde de advocaat van Ageas. Hij wees erop dat wat de belangenorganisaties ontvangen, pas aan het einde van het onderhandelingsproces aan bod komt en slechts een klein deel vertegenwoordigt van wat Ageas in totaal op tafel legt.

In totaal voorziet Ageas, als juridische erfgenaam van Fortis, 1,3 miljard euro voor de naar schatting 150.000 à 200.000 gedupeerde Fortis-beleggers. Het gaat om een van de grootste schikkingsbedragen ter wereld, aldus de advocaat. Volgens de Ageas-advocaat moet het gerechtshof zich dan ook in de eerste plaats buigen 'over de redelijkheid van de schikking, in verhouding tot de vergoedingen' voor de belangenorganisaties.

In Nederland woedt momenteel een parlementair debat over de redelijke vergoedingen in collectieve procedures. 'Maar er moet niet op worden geanticipeerd in lopende procedures', vindt hij.

Beleggersfederaties

Ageas werd bijgetreden door Patrick Verelst van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). Hij wees erop dat Fortis in 2008 meer dan 2 miljard uitstaande aandelen had. 'Per uitstaand aandeel geeft Ageas dus 1,9 eurocent aan alle claimantenorganisaties samen, in een procedure die nu al tien jaar aansleept'.

Van de 45 miljoen euro vergoedingen gaat het grootste bedrag naar de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB): 25 miljoen euro. Die organisatie, waarbij zich bijna 35.000 Fortis-gedupeerden meldden, wees erop dat ze in het proces voor 7 miljoen euro kosten heeft gemaakt, die voorgefinancierd moesten worden.

Het Belgische Deminor krijgt van Ageas 10,5 miljoen euro.

De advocaat van de Nederlandse beleggersvereniging sloot zijn pleidooi af met de stelling dat de VEB geen bonussen uitkeert aan zijn personeel en geen leasewagens heeft. 'We gaan straks met de trein terug naar Den Haag, in tweede klasse.'

Tweede hoorzitting