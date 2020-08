Ahold Delhaize en ING lanceren eigen betaalsysteem

De Nederlandse bank ING en de supermarktketen Ahold Delhaize hebben een nieuwe betaalmethode bedacht die afrekenen aan de kassa of online vlotter en veiliger moet maken. Voorlopig kan dat alleen in Nederland, al laat ING België de deur op een kier om het systeem ook hier te lanceren.

Met het nieuwe betaalsysteem richten Ahold Delhaize en ING zich op vaste klanten die geen zin hebben om persoonlijke gegevens achter te laten als ze betalen, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag.

De nieuwe betaalmethode werkt met zogenaamde 'tokens', zeg maar een uniek digitaal nummer dat gelinkt is aan de krediet- of betaalkaart van de klant. ING geeft dat klantennummer aan de winkel van Ahold Delhaize, maar andere persoonlijke data zoals het kaart- en rekeningnummer worden niet gedeeld. Pas als wordt betaald, online of aan de kassa, wordt de token gekoppeld aan de betaal- of kredietkaart.

Fraude beperken

Die manier van werken maakt de kans op fraude veel kleiner. Omdat de (web)winkel enkel info over de tokens bezit, kunnen hackers niet langer aan de haal met kaart- en andere persoonsgegevens van klanten.

De technologie wordt nu al gebruikt voor mobiele contactloze betalingen via Google Pay of Apple Pay en voor betalingen met de smartwatch, -ring of -armband. Maar ING en Ahold Delhaize willen dat nu op grotere schaal mogelijk maken in hun winkels, zowel fysiek als online.

Pilootproject

Of klanten van de Belgische Albert Heijn- en Delhaize-winkels straks met de tokens aan de slag kunnen gaan, valt nog af te wachten. Voorlopig gaat het nog om een proefproject in Nederland. 'Op basis daarvan wordt een verdere uitrol gepland,' zegt Peter Dercon, de woordvoerder van ING België.

'België staat nog niet op de planning. Maar we bekijken altijd of we innovaties in een van onze landen naar andere landen kunnen uitvoeren', klinkt het.