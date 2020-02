'Al vier kandidaat-kopers voor Degroof Petercam Spanje'

De Belgische vermogensbank kan haast maken met de verkoop van zijn verlieslatende Spaanse activiteiten.

Ondanks verliescijfers tonen meerdere partijen interesse voor de Spaanse activiteiten van de Degroof Petercam, meldden lokale media.

Volgens de krant El Confidencial hebben Singular Bank - het private-bankproject van een oud-topman van Banco Santander en het Amerikaanse fonds Warburg Pincus - het Andorese Andbank, Banco Alcalá en Morabanc zich aangediend. Ook enkele investeringsmaatschappijen zouden het dossier bekijken, maar zij hebben nog geen bod uitgebracht.

Begin deze maand raakte bekend dat de Belgische vermogensbank op zoek was gegaan naar een koper voor zijn Spaanse activiteiten. Degroof Petercam, dat al maanden onder vuur ligt omdat het lang de regels tegen witwassen te laks heeft opgevolgd, is in Spanje vooral actief als vermogensbank voor particulieren.

Verlies

Degroof Petercam is met 60 private bankers actief in Madrid, Barcelona, Bilbao en Valencia en heeft er 1,3 miljard euro onder beheer. Tegelijk is de groep in Spanje aanwezig als institutionele vermogensbeheerder, beheerder voor private fondsen en als zakenbank.

Ze draait echter al vijf jaar met verlies in Spanje en dook wellicht ook in 2019 in het rood. Op haar definitieve jaarcijfers is het nog wachten tot in het voorjaar.