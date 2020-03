Alexander De Croo: 'We moeten ook jobs beschermen'

De regering verplicht de banken betalingsuitstel te verlenen en lanceert een garantieregeling voor wie getroffen wordt door het coronavirus. 'De gezondheidscrisis mag geen economische crisis worden', zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Zondag hebben de regering en de Belgische bankenfederatie Febelfin maatregelen voorgesteld om gezinnen en bedrijven te helpen niet ten onder te gaan door de economische impact van het coronavirus. 'De noodzaak was echt groot. We hebben een groot deel van de economie gesloten en daardoor vallen bedrijven zonder omzet. De gezondheidscrisis dreigt zo een economische crisis te worden', zegt vicepremier De Croo.

De federale regering voerde eerder al tijdelijke economische werkloosheid in. 'Daardoor vallen personeelskosten weg en door belastingen uit te stellen vallen ook kosten weg. Nu doen we ook iets aan de financiële kosten', zegt De Croo.

Er komt een staatsgarantie op 50 miljard euro aan tijdelijke kredieten, en bedrijven en gezinnen in moeilijkheden kunnen zes maanden uitstel van de afbetaling van hun leningen vragen. 'Dat moratorium is nog belangrijker dan die bazooka van 50 miljard. Elk bedrijf dat voor de crisis gezond was, kan naar de bank gaan en voor alle leningen zes maanden uitstel vragen. Dat is zeer veel waard.'

We zitten in een gezondheidscrisis en kunnen het ons niet permitteren dat we ook een economische crisis krijgen. Alexander De Croo Minister van Financiën

'Je hoort overal dat bedrijven zeggen dat ze het niet uithouden. Niet alleen bedrijven die gedwongen gesloten zijn, ook andere. We zitten in een gezondheidscrisis en kunnen het ons niet permitteren dat we ook een economische crisis krijgen als de dominosteentjes beginnen te vallen. Als bedrijven hun leveranciers niet betalen en die betalen hun leveranciers niet meer… Zo kan je een kettingreactie krijgen, waarbij bedrijven overkop gaan en mensen hun job verliezen. We gaan dus niet alleen mensen hun gezondheid beschermen, maar ook hun job.'

En dus moeten de banken moeite doen?

De Croo: 'De financiële sector moet nu zijn deel van het werk doen. We hebben de banken tien jaar geleden gered en ze heel veel buffers laten aanleggen. Ze moeten die buffers nu wel gaan gebruiken.'

De financiële sector moet nu zijn deel van het werk doen. We hebben de banken tien jaar geleden gered en ze heel veel buffers laten aanleggen. Ze moeten die buffers nu wel gaan gebruiken. Alexander De Croo Minister van Financiën

'Het garantieschema dat wij hebben gemaakt, is uniek. Het eerste verlies, de eerste 3 procent is voor de banken. Dat vind ik logisch. Ze hebben buffers en die dienen ervoor.'

'Wat Frankrijk en Duitsland doen, is qua omvang hetzelfde. Maar het idee is dat in Frankrijk onmiddellijk om het even welke lening voor 90 procent door de overheid wordt gegarandeerd. Dat is bijzonder gevaarlijk. Daar zit een enorm aankondigingseffect in, maar de garanties die ze bieden, moeten wel betaald worden op een bepaald moment. Binnenkort staan we in sommige landen voor een grote schuldencrisis.'

'We moeten maken dat de kredietverstrekking blijft lopen, maar ik wil wel voorzichtig omspringen met de centen van de gemeenschap.'

De banken moeten bij ons meer opdraaien voor kredietverliezen. Riskeer je zo niet dat na zes maanden ook banken gered moeten worden?

De Croo: 'De banken staan volledig in voor de eerste 3 procent op die 50 miljard euro aan kredieten. Dat is 1,5 miljard euro. De banksector heeft meer dan 12 miljard euro aan buffers. Dus dat lukt wel. De verdere verliezen worden 50/50 verdeeld, alles boven 5 procent wordt 80/20 verdeeld.'

Banken riskeren ook op bestaande leningen verliezen te slikken.

De Croo: 'Dat is juist, maar ons garantieschema is een cruciaal element om veel van die leningen boven water te houden. De kredietextensies zijn een manier om daar door te komen.'

'Onze redenering is dat we bedrijven die gezond waren voor de crisis tot na de crisis gezond willen houden. Het laatste dat we moeten doen, is een hele reeks bedrijven failliet laten gaan door iets waar ze geen enkele rol in hebben gespeeld.'

Hoeveel bedrijven dreigen in de problemen te komen door de coronacrisis? Volgens Graydon komt een kwart van de bedrijven in moeilijkheden als ze twee manden geen omzet hebben.

De Croo: 'Moeilijk te zeggen, maar we geven nu wel zuurstof en ruimte. Als we dat niet doen, zullen de cijfers van Graydon wel kloppen.'

Hoe moeten we bepalen welke bedrijven gezond zijn?

De Croo: 'Er is één simpele regel: de bedrijven die op 1 februari een maximale betalingsachterstand van 30 dagen op hun kredieten hadden, zijn gezond. Dat is meer dan 98 procent van de portefeuille.'

Geldt dat uitstel van betaling zowel voor interest als voor kapitaal?

De Croo: 'Voor alles. Eigenlijk drukken we gewoon op de pauzeknop. Gedurende zes maanden wordt alles verschoven. Daarnaast is er het garantieschema voor nieuwe leningen. Dat is belangrijk, want voor een aantal bedrijven zal de pauzeknop niet voldoende zijn.'

Waarom wordt voor die staatsgarantie 25 tot 50 basispunten aangerekend?

De Croo: 'We rekenen er een premie voor aan op basis van voorschriften van de Europese Commissie, om te verhinderen dat het schema beschouwd wordt als ongeoorloofde staatssteun. De 25 basispunten gelden voor kmo’s en de 50 voor grote ondernemingen. De banken moeten dat doorrekenen.'

Wanneer gaan de maatregelen in?