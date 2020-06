Alle KBC-klanten kunnen betalen met ring of armband

Klanten van KBC en de zusterbank CBC kunnen voortaan contactloos betalen met wearables, zoals een ring of een armband. Het is de eerste bank in ons land die daarmee uitpakt.

Eind 2018 had de bank-verzekeraar al een proefproject met wearables zoals ringen, horloges of armbanden met een ingebouwde chip op gang getrokken. Duizend klanten boden zich aan om de wearables te testen en hun ervaringen mee te delen aan KBC. ‘Hun reacties waren zo positief dat we beslisten om betalen met een wearable vanaf de tweede helft van 2020 open te stellen voor alle klanten’, luidt het.

Die beslissing is ook ingegeven door het feit dat meer dan 90 procent van de betaalterminals in België zijn uitgerust met NFC-technologie, die contactloze betalingen toelaat.

Bancontact-betalingen

Klanten van KBC die een wearable willen, kunnen die via de KBC-website kopen bij verschillende binnen- en buitenlandse leveranciers. Zo kost een armband bij het Belgische Gemini zowat 80 euro. Zodra de wearable geleverd is, kan de klant die activeren via de beveiligde omgeving van KBC Mobile.

Naast Maestro-betalingen kunnen klanten nu ook Bancontact-betalingen tot 50 euro uitvoeren met hun wearable.