Alleen KBC nog vervolgd voor zwart geld van zakenfamilie Engels

KBC blijft in een witwaszaak rond de ondernemersfamilie Engels alleen over op de beklaagdenbank. De familie heeft een miljoenenschikking gesloten met het parket en die is bekrachtigd door de rechtbank.

De correctionele rechtbank van Gent heeft in een tussenvonnis groen licht gegeven voor een miljoenendeal tussen het parket van Oost-Vlaanderen en de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. In juni vorig jaar maakte De Tijd bekend dat de toplui van Engels, de veertigers Didier en Christophe Engels, samen met hun jongere broer Cedric, hun moeder en hun fiscaal advocaat werden vervolgd.

In de zaak worden ook KBC Bank en KBC Groep vervolgd voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de familie Engels. Maar de drie broers Engels en hun moeder mochten een minnelijke schikking sluiten met het parket van Oost-Vlaanderen. Het bedrag dat ze betaalden, is geheim, maar zou volgens bronnen ruim 6 miljoen euro bedragen.

De rechtbank heeft de schikking vrijdag bekrachtigd, waardoor KBC, dat geen schikking wil sluiten met het parket, alleen op de beklaagdenbank achterblijft, samen met de fiscaal advocaat van de familie die ook niet schikte. KBC wordt als mededader vervolgd in de witwaszaak.

Waarover gaat de zaak? De familie Engels begon zo’n 14 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te repatriëren die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.

Voor het zwart geld hier aankwam, had de familie een deel van het geld fiscaal geregulariseerd. De dochter van de stichter van het bedrijf betaalde correct de belasting en boetes op haar deel van het zwarte kapitaal. Haar broer Hugo zou dat niet hebben gedaan en een groot deel hebben witgewassen. De man overleed in 2007, waarna de rest van zijn zwart geld werd overgebracht uit Zwitserland. Het gerecht ontdekte de halfslachtige regularisatie en vervolgde de familie samen met haar bank en fiscaal advocaat. KBC wordt als mededader vervolgd in de witwaszaak omdat volgens het parket bij de bank alarmbellen hadden moeten afgaan toen het geld terugkwam uit Zwitserland.

KBC-woordvoerder Stef Leunens wilde vrijdag geen commentaar geven. ‘U begrijpt dat we over lopende rechtszaken geen uitspraken wensen te doen.’ Vorig jaar reageerde KBC wel nog op het dossier: ‘KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. Het dossier is destijds grondig beoordeeld en behandeld door experts bij KBC op grond van de informatie waarover KBC op dat ogenblik beschikte.'