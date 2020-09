‘Alleen al het feit dat we geen regering hebben, zet onze welvaart onder druk’

Politici moeten verder kijken dan de standpunten van hun achterban om een duurzame oplossing voor deze crisis te vinden, zegt KBC-topman Johan Thijs. ‘Het is utopisch te denken dat de bijdrage van een kleine minderheid volstaat. We moeten allemaal offers brengen.’

Bordeaux is een mooie stad, maar de vrouw van Johan Thijs zal nog even moeten wachten om dat met haar eigen ogen te aanschouwen. De KBC-baas en zijn echtgenote hadden de wijnstad nochtans als tussenstop gepland toen ze deze zomer met de auto op vakantie trokken naar Spaans Baskenland. Maar eens in de Franse stad bleek dat geen al te best idee. ‘Het was er veel te druk en niemand leek een mondmasker te dragen’, vertelt Thijs. ‘Veel te gevaarlijk. We zijn opnieuw de auto ingestapt en zijn doorgereden naar Spanje. Of het daarna stil was in de auto? Nee, mijn vrouw vond het ook te gevaarlijk.’

De anekdote illustreert hoeveel voorzichtigheid de KBC-topman aan de dag legt in coronatijden. ‘Ik kan niet anders’, zegt Thijs, die pas na enig aandringen instemde ons in levenden lijve te ontmoeten in plaats van het interview via Skype te doen. ‘We zijn als bank een essentiële industrie. Bovendien zijn we een beursgenoteerd bedrijf. Ik moet als topman op alle momenten garanderen dat alles blijft draaien en kan me niet permitteren ziek te worden. Ik vermijd grote bijeenkomsten, ik zoek het niet op.’

Johan Thijs (55)

Johan Thijs is al sinds 2012 de CEO van KBC. De licentiaat in wiskunde en actuariaat grapt weleens dat hij is opgegroeid bij de bank en verzekeraar. Na zijn studies begint hij in 1988 zijn carrière bij de verzekeringsgroep ABB, een van de voorlopers van KBC. Sinds 2006 maakte hij deel uit van het managementcomité van KBC België, drie jaar later trad hij toe tot het directiecomité. Sinds 2017 is Thijs ook voorzitter van Febelfin, de koepel van de Belgische banken.

Thijs heeft de komende maanden nog genoeg werk op de plank. Toen de bank en verzekeraar begin augustus zijn halfjaarcijfers publiceerde, suggereerde Thijs dat de ergste corona-impact nog moet komen. KBC, dat al 1,1 miljard euro opzijzette om de toekomstige verliezen op te vangen op kredieten die niet of te laat worden terugbetaald, verwacht dat we de gevolgen van de crisis de volgende kwartalen pas echt voelen.

Zijn we ons voldoende bewust van wat er op ons afkomt?

Johan Thijs: ‘Veel mensen beseffen wat hen te wachten staat. Ze stellen grote uitgaven uit omdat ze om gezondheidsredenen schrik hebben om naar de winkel te gaan, maar ook omdat ze bezorgd zijn of ze hun job over enkele maanden nog hebben. In de reisindustrie of de cultuur- en evenementensector is er ontegensprekelijk een shake-out op til.’

Wie zijn de winnaars en de verliezers van deze crisis?

Thijs: ‘In onze kredietportefeuille zie ik twee effecten spelen. De bedrijven die er goed uitkomen hadden, doorgaans voor de crisis al een sterke balans en solvabiliteit, een duidelijke focus, een digitaal plan en ze waren operationeel efficiënt Misschien groeien die ondernemingen niet altijd uit tot winnaars, maar ze kunnen overleven. Aan hen of aan bedrijven waarvan we menen dat ze nog gered kunnen worden, blijven we kredieten verstrekken.’

‘Het zijn de ondernemingen die niet voldoen aan bepaalde van die vier criteria die nu klappen krijgen. Nogal wat bedrijven, vooral kmo’s, komen tot de vaststelling dat ze de voorbije jaren vergeten zijn een digitale strategie uit te werken. Gewoon iets online verkopen volstaat niet, ook de processen daarachter moeten kloppen. Ik heb onlangs nog iets online gekocht bij een winkel hier in België omdat ik lokaal wilde kopen. Wel, ik kreeg geen bericht wanneer dat pakket geleverd zou worden, er was vertraging en ik kon niet achterhalen waar ik terecht kon met mijn vragen. Daar koop ik dus nooit meer. Zoiets is toxisch in coronatijden.’

Hebt u als bank niet heel veel macht op dit moment? U kunt beslissen wie kan voortdoen en wie niet.

Thijs: ‘Gezonde kredietverlening is altijd onze taak geweest als bank. Dat is vandaag niet anders dan vroeger. Bedrijven overeind houden die geen overlevingskansen hebben, druist in tegen onze bankiersaansprakelijkheid. Ik zou de zaken ook niet te scherp stellen: de voorbije twee kwartalen hebben we 4 procent meer leningen verstrekt dan een jaar eerder. 90 tot 95 procent van de aanvragers krijgt ook effectief een krediet toegewezen.’

Als een onderneming faalt, is dat een individueel drama. Maar het biedt kansen aan sterkere bedrijven en het houdt ons economisch weefsel gezond. Johan Thijs CEO KBC

‘Als een onderneming faalt, is dat natuurlijk een individueel drama. Maar het biedt ook mogelijkheden aan bedrijven die sterker staan om overnames te doen en sterker te groeien. Zoiets houdt ons economisch weefsel gezond.’

‘Als we niet weten waar we naartoe willen, wordt het gevaarlijk’, zei Nationale Bank-gouverneur Pierre Wunsch vorige week nog in deze krant. Op welke sectoren moet België volgens u inzetten?

Thijs: ‘ We moeten ons de komende vijf tot tien jaar richten op de typische kwaliteiten die België te bieden heeft. We hebben geen grondstoffen, maar wel kwalitatief onderwijs en een hoge scholingsgraad . Dat moeten we uitbouwen en daarmee moeten we inspelen op toekomstgerichte sectoren. Ik heb het dan over onze kenniseconomie en technologieën zoals artificiële intelligentie.

‘Maar ik reken daar ook onze gezondheidszorg toe, waarin we een lange traditie hebben, van bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica tot biotech en nanotechnologie. Daar moeten we hubs rond maken, zodat we de middelen kunnen clusteren en ook de productie in ons land kunnen houden.’

‘Ook met het klimaat staan we nog nergens, zeker niet op politiek gebied. Europa bereidt een waslijst aan regels voor, maar het brede publiek lijkt nog niet goed te beseffen welk prijskaartje daar aanhangt. Rond cleantech kan ook een maakindustrie worden uitgebouwd. We mogen geen regionale spelers blijven in die sectoren, we moeten daar minstens op Europees niveau kunnen meespelen of leiderschap in ambiëren.’

Maar zo’n project moet wel worden gestuurd door de politiek.

Thijs: ‘Louter het feit dat we nog altijd geen regering hebben, zet onze welvaart onder druk. Fingers crossed dat weldra knopen worden doorgehakt. Maar tot dusver heeft men hard gewerkt om tot niks te komen.’

‘Ik ben zelf geen politicus. Maar op een bepaald moment moet je toch verder kijken dan de standpunten van je achterban en voor het algemeen belang van de huidige en de toekomstige generaties gaan. En dat algemeen belang is onze welvaart.’

Hoe komen we hier dan uit?

Thijs: ‘De crisis heeft er zo diep ingehakt dat het utopisch is te denken dat de bijdrage van een kleine minderheid volstaat. We moeten allemaal offers brengen. Hogere belastingen? Ik denk niet dat je alleen daarmee de problemen opgelost krijgt. De enige grote meevaller is dat de rente laag is. Door groei te creëren en de nodige austeriteit aan de dag te leggen, kan die lage rente ons helpen onze schuldenberg vrij snel af te bouwen. Maar daarvoor moet dan wel eerst een plan worden uitgewerkt, en heb je middelen nodig. En zoals Wunsch ook al aangaf: veel middelen heeft de overheid niet. Voor de toekomstige groei moeten we een beroep doen op onze investeerders, bedrijven en ondernemers.’

KBC voerde een jaar geleden een reorganisatie door, en kondigde deze lente ook al aan extra op de kosten te letten. Heeft dat u door de crisis geholpen?

Thijs: ‘De coronacrisis is nog niet voorbij en gaat pas volgend jaar echt beginnen door te wegen. Vorig jaar hebben we het aantal managementlagen ingeperkt om sneller te kunnen reageren. Die herschikking gaf ons een voordeel toen de pandemie begin dit jaar losbarstte. De implementatie van veranderingen gebeurt veel sneller, maar die veranderingen gaan korter mee dan vroeger. We kunnen het ons niet permitteren een grote hervorming door te voeren en dan vijf jaar niets te doen. We zitten eigenlijk in een permanente aanpassingsmodus. ‘

Met de digitale assistente Kate en de voetbalservice Goal Alert gaf KBC al een voorsmaakje van zijn nieuwe digitalfirststrategie. Maar critici stellen zich de vraag of die klanten echt zitten te wachten op een bankapp waarmee je voetbalfragmenten kan bekijken. Valt met klassieke bankdiensten niets meer te verdienen?

Als we bij KBC uitsluitend bij onze kernactiviteiten blijven zweren, zijn we een dead man walking.

Thijs: ‘We zullen zien wie gelijk krijgt. Uiteraard moeten we onze kernactiviteiten als bank en verzekeraar blijven doen. Maar als we alleen daarmee bezig zijn, begaan we een fundamentele fout: vraag eens aan Kodak of Nokia wat ze van die vraag denken? De Europese Centrale Bank zegt dat we onze business moeten diversifiëren, iedereen ziet dat technologie een zware impact zal hebben, Google en Amazon vormen een grote bedreiging voor klassiek bankieren en verzekeren... Als KBC dan uitsluitend bij zijn traditionele activiteiten blijft zweren is het een dead man walking. Ik heb er geen problemen mee als iemand anders daarvoor kiest. Maar mij lijkt het razend gevaarlijk.’

‘Tencent, de groep boven de Chinese betaaldienst WeChat, is eigenlijk het model geweest voor onze app. De filosofie daarachter is onze klant zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’, door hem in een soort ecosysteem meer diensten aan te bieden dan louter financiële. En dat slaat aan: vorige week, toen we Goal Live lanceerden, hebben 75.000 mensen de app aangeklikt en keken er 35.000 naar de voetbalherhalingen die we via die dienst aanbieden. Sinds we KBC Mobile zes maanden geleden openstelden voor niet-klanten hebben we al meer dan 30.000 nieuwe actieve gebruikers aangetrokken. Een op de zes van die groep wordt klant, wat beter is dan we in gedachten hadden.’

De voorbije maanden waren er behoorlijk wat managementwissels in de financiële sector, en er is ongetwijfeld ook aan uw mouw getrokken. Heeft ING u gecontacteerd om Ralph Hamers op te volgen als CEO?