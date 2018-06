Alles-in-één-app bij KBC stap dichterbij

Klanten van de bank en verzekeraar kunnen vanaf eind juni parkeren en het saldo van maaltijdcheques raadplegen via de mobiele app.

De strijd om uw smartphone is al langer bezig en ook KBC mengt zich daar in alle hevigheid in met heel wat nieuwigheden.

De grootbank heeft daar ook een goede reden voor. Hoewel de computer het populairst blijft voor online bankieren, kent het gebruik van de smartphone een sterke stijging. De mobiele app van de bank, KBC Mobile, heeft 950.000 gebruikers, een stijging van 23 procent tegenover vorig jaar, terwijl het aantal pc-gebruikers slechts met 5 procent steeg tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Parkeerplaats

De meest praktische innovaties zijn de nieuwe toepassingen in de mobiele applicatie. Zo kunnen klanten vanaf eind juni met 4411 mobiel een parkeerplaats betalen zonder een extra app te moeten gebruiken.

Daarnaast is het voor klanten met een Monizze-kaart mogelijk die te koppelen aan de KBC app, waardoor het saldo van hun maaltijd- en ecocheques op elk moment geraadpleegd kan worden. Deze aankondiging werd al eerder gedaan, maar de integratie van beide apps heeft nu een officiële startdatum.

Het elektronische dienstenchequebedrijf Monizze en 4411 zijn voorlopig de enige externe partners op de app. KBC zegt wel volop in gesprek te zijn met andere partners. Veel hangt wel af van de toegankelijkheid en de mate van gebruik van de applicaties. De integratie van de rekeningen van verschillende banken via KBC Mobile was al mogelijk sinds eind mei, maar nu is het ook mogelijk overschrijvingen te doen.

Alles-in-één-app

KBC experimenteert met nieuwe technologieën KBC wil huidige en nieuwe klanten veroveren met heel wat technologische snufjes, al zijn die niet altijd zo verregaand. Zo komt het met een gamingconcept op basis van 3D-technologie, 'Virtual Space'. Zowel klanten als niet-klanten kunnen de bank leren kennen en bankzaken regelen door in een virtuele 3D-ruimte rond te lopen. Om de bancaire toepassingen in de 3D-versie te ontdekken, moeten de gebruikers wel een bestand van 2 GB downloaden. Even ambitieus, maar iets minder omvattend, is de samenwerking met Amazon. Klanten die beschikken over de digitale assistent Alexa kunnen vanaf eind juni het saldo van hun rekeningen opvragen. Een primeur in Europa volgens KBC, maar veel meer dan je saldo raadplegen kan je met Alexa voorlopig niet. 'Transacties doen met Alexa is nog niet voor morgen. Daarvoor moeten we eerst nog nagaan wat onze klanten aangenaam vinden op privacyvlak', zegt Erik Luts, directielid van KBC.

De trend naar 'open banking' met heuse platformen waar klanten voor alles terechtkunnen, een zogenaamde alles-in-één-app, is volop aan de gang in de bankensector. Ook Belfius, ING en BNP Paribas Forits koppelen extra diensten die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan betalen of andere klassieke financiële transacties aan hun mobiele apps. Een belangrijke katalysator daarvoor is de komst van PSD2, de Europese betaalrichtlijn die niet-banken vlotter de toegang geeft tot de rekeninginformatie van klanten.