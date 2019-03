'Allianz zint op kroonjuweel Deutsche Bank'

Terwijl de geruchten over een fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank steeds luider klinken, toont de verzekeringsreus Allianz vooral interesse voor de vermogensbeheerpoot DWS.

Allianz zou overwegen om zijn vermogensbeheerdochter samen te voegen met DWS, en zo een reus te creëren die goed is voor net geen 1.200 miljard euro aan tegoeden onder beheer. Heel concreet zijn de plannen nog niet, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg zondag. Concrete gesprekken zijn er alvast niet, en Deutsche Bank zou ook niet geneigd zijn om DWS snel van de hand te doen.

Hervormingen

Die maatregel paste in een ruimer hervormingsplan van voormalig topman John Cryan. Via saneringen en een kapitaalverhoging van 8 miljard euro probeerde die Deutsche Bank weer op de rails te krijgen. Financiële markten maken zich al lang zorgen over de toekomst van de grootste bank van Duitsland, die al jaren wordt geplaagd door financiële schandalen en kwakkelende resultaten bij de zakenbankpoot.