‘Als de banken ons nu niet helpen, dreigen problemen voor heel de modesector’

Net nu kledingwinkels volop moeten investeren om nieuwe collecties tijdig in hun rekken te brengen, krijgen ze bij hun huisbankier almaar vaker het deksel op de neus als ze daar de broodnodige kredieten voor vragen. ‘Sinds het faillissement van FNG doen de banken de deuren dicht voor ons.’

De coronacrisis trof de kledingwinkels al hard, maar voor veel retailers wordt de situatie echt nijpend. Terwijl de soldenperiode nog volop aan de gang is, wordt de zomercollectie voor 2021 al geleverd. Die facturen moeten worden betaald. Tegelijkertijd moeten retailers hun herfst- en wintercollecties bestellen. Almaar meer merken eisen dat hun klanten minstens een deel van die bestellingen vooraf betalen.

Bij bijna alle banken krijgen we te horen dat ze het klimaat te onzeker vinden. Isolde Delanghe Directeur Mode Unie

Alleen hebben veel modewinkels amper nog financiële reserve. De twee lockdowns deden de voorjaars- en winteromzet in 2020 telkens met een derde kelderen. Veel beterschap lijkt niet in zicht. De sector verwacht dat de verkoop deze soldenperiode een kwart lager uitvalt dan in de koopjesperiode van vorig jaar.

Maar winkeliers die bij hun huisbankier aankloppen voor overbruggingskredieten of andere leningen om hun oplopende kosten te dekken, krijgen almaar vaker het deksel op de neus, leert een rondvraag. ‘We krijgen van onze leden almaar meer signalen dat de banken geen krediet meer willen verlenen’, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie, de vereniging van zelfstandige modeverkopers. ‘Bij bijna alle banken krijgen we te horen dat ze het klimaat te onzeker vinden.’

Privékapitaal gebruiken

Zelfs handelaars die al decennia aan de slag zijn en voor de coronacrisis altijd financieel gezond waren, kunnen moeilijker geld krijgen. ‘Ik ben begonnen in 1989, dit is het ergste jaar uit mijn carrière,’ zegt een eigenaar van meerdere kledingzaken in Limburg. ‘Tijdens de eerste lockdown deed mijn bank al moeilijk over een overbruggingskrediet. Onze situatie werd vergeleken met die van de horeca, iets wat ik voordien nooit had gehoord. Ik denk dat het faillissement van FNG, dat veel banken geld heeft gekost, in ons nadeel speelt.’

Een bank zei dat ik meer privékapitaal moet gebruiken. Waarom richt je dan eigenlijk een vennootschap op?

‘Een andere bank zei dat ik maar meer privékapitaal moet gebruiken', vervolgt de zaakvoerder. ‘Maar waarom richt je dan eigenlijk een vennootschap op? Uiteindelijk heb ik een coronalening aangevraagd bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, iets wat ik nu waarschijnlijk opnieuw moet doen. Maar de rentetarieven liggen daar hoger en het is niet cumuleerbaar met sommige andere steunmaatregelen. Een deel van de steun die ik eerder kreeg, moest ik terugbetalen.’

Strengere leveranciers

Ondertussen stellen ook de leveranciers van de kledingwinkels zich strenger op. Terwijl veel producenten tot voor kort betalingstermijnen van 60 dagen hanteerden, willen ze nu het liefst meteen betaald worden of eisen ze op zijn minst bepaalde voorafbetalingen.

‘Leveranciers passen ook hun minimumeisen niet aan', geeft de Limburgse winkelier mee. ‘Ik onderhandel met Hugo Boss, dat eist dat ik voor minstens 35.000 euro koop van zijn Black-collectie, zeg maar zijn formele collectie. Maar ik ben gespecialiseerd in herenmode voor huwelijken, begrafenissen en grote feesten. Dat wordt nu allemaal uitgesteld of het gebeurt in kleine kring. Bovendien is dat ook niet het segment van kleding waarvan je de verkoop makkelijk kan opkrikken via e-commerce, al heb ik wel een webshop.’

Laten we geen waterpistool maken van de bankenbazooka van 50 miljard euro. Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder Unizo

De zelfstandigenorganisatie Unizo kaartte de problematiek aan bij de Belgische bankenkoepel Febelfin. ‘De houding van de banken verbaast ons', zegt Unizo-topman Danny Van Assche. ‘De banken hebben sinds vorig jaar een bazooka van 50 miljard euro gekregen waarmee ze leningen kunnen verschaffen die gegarandeerd worden door de overheid. Laten we vermijden dat die bazooka een waterpistool is.’

Karel Baert, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, benadrukt dat de banken geen enkele sector vooraf uitsluiten. ‘We kijken met grote bezorgdheid naar wie zwaar werd getroffen door de crisis, maar praten altijd om een oplossing te vinden. Zijn dat makkelijke gesprekken? Nee. En zullen alle bedrijven worden gered? Ik vrees van niet. We zijn in een nieuwe fase van de crisis aangekomen, en verder uitstel van betaling verlenen heeft geen zin. Op een bepaald moment moet je stoppen met de problemen voor je uit te schuiven. We willen hoe dan ook steun blijven geven, maar dat kan onder een andere vorm.’

Extra steunmaatregelen

Mode Unie vraagt extra steunmaatregelen. De sectororganisatie wil dat Vlaanderen de gemiste verkoopmarges voor november, december en januari met een vijfde compenseert. Op federaal niveau hoopt Mode Unie een tijdelijke btw-verlaging uit de brand slepen.