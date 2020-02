Ambitieuze hipsterbank N26 bijt tanden stuk op brexit

De Berlijnse neobank N26 was een tweetal jaar actief in het VK, maar doet er nu de deur dicht.

De snel groeiende Duitse mobiele bank N26 zegt dat ze haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk stopzet wegens de brexit. Klanten hebben nog tot 15 april om een nieuwe bank te zoeken.

In een mededeling aan zijn Britse klanten stelt N26 dat het 'terugtrekkingsakkoord' dat de Britse premier Boris Johnson over de brexit had bereikt de groep niet toelaat om op termijn dezelfde service te kunnen bieden met een Europese bankenlicentie.

200.000 Britse klanten In het VK telt N26 zo'n 200.000 klanten. Daarmee is het een van de kleinere spelers in zijn branche.

De 'neobank' zal daarom haar bijna 200.000 Britse rekeningen over een negental weken sluiten. Klanten hebben tot dan de tijd om hun tegoeden over te maken naar een andere financiële instelling. Wie na 15 april geld overmaakt naar een rekening van N26, zal dat geld teruggestort zien. Tegoeden van klanten die hun geld niet naar een andere rekening hebben verhuisd, worden versluisd naar een aparte 'wachtrekening'.

'We respecteren de beslissing (om uit de EU te stappen, red.). Maar ze betekent wel dat N26 op termijn niet in staat is zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk te bedienen en dat we de Britse markt zullen verlaten,' zegt een van de toplui van N26 in een mededeling aan de klanten.

Scherpe concurrentie

De beslissing van N26 is opmerkelijk omdat de bank pas twee jaar geleden - dus ruim na het brexitreferendum - naar het VK was getrokken. In het fintechwereldje wordt daarom geopperd dat de brexit niet de echte reden is waarom N26 het Verenigd Koninkrijk wil verlaten. De mobiele bank zou gewoon niet op kunnen tegen de concurrentie van sectorgenoten als Revolut of Monzo. Die laatste bank beweert op haar website dat haar app dagelijks door 3,5 miljoen Britse klanten wordt gebruikt, terwijl Revolut twee jaar terug al beweerde aan meer dan 1 miljoen Britse klanten te zitten.

N26, die onder andere Paypal-oprichter Peter Thiel aan boord heeft als aandeelhouder, bestaat sinds 2013 en groeit als kool. Eind januari kondigde de Berlijnse groep aan dat ze voor het eerst de kaap van de 5 miljoen klanten heeft gerond. In België zou N26 zo'n 100.000 klanten hebben gestrikt, al laat de bank in het midden of die ook allemaal even actief zijn.

2 miljoen per maand voor marketing