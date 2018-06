Amerikaanse banken doorstaan stresstest Fed

Het gaat om 35 grote financiële dienstverleners, waaronder Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis. Het is al het derde jaar op rij dat de onderzochte banken aan de minimumeisen van de Amerikaanse centrale bank voldoen.

De Fed wil met stresstest nagaan in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen, na de financiële crisis die de bankensector in 2008 onder grote druk zette en tot een recessie leidde.