Amerikaanse justitie opent strafzaak tegen Danske bank in witwasschandaal

Het zou de grootste bank van Denemarken volgens analisten op een boete tot 8 miljard dollar kunnen komen staan.

Danske Bank biechtte twee weken geleden op dat diens filiaal in Estland jarenlang de draaischijf was geweest in een grootschalig witwas-schema. Via dat kleine filiaal van Danske Bank stroomde tussen 2007 en 2012 zo'n 200 miljard euro aan internationale betalingen. De bank onderzoekt de zaak maar heeft zelf nog geen zicht op de exacte omvang van het schandaal. CEO Thomas Borgen nam alvast ontslag.

Nu meldt de bank dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar Danske geopend heeft. 'Het is te vroeg om te speculeren op de uitkomst van het onderzoek', zegt interim-CEO Jesper Nielsen. Maar eventuele Amerikaanse sancties vanwege het witwasschandaal kunnen immens zijn. Zo kan het Danske volgens analisten op een boete van 8 miljard dollar komen te staan.

Maar de Deense regering in Kopenhagen wil in ieder geval voorkomen dat Danske in hetzelfde scenario terecht komt als de Letse bank ABLV die eerder dit jaar ten onder ging nadat de Amerikaanse autoriteiten de bank verboden nog in dollars te handelen, omdat de bank betrokken was bij het witwassen van Noord-Koreaans geld. Dat was de facto de doodssteek voor ABLV.

900 miljard euro

Samen met het onderzoek van de Amerikaanse justitie, meldt Danske een aantal crisismaatregelen. Zo wordt het lopende aandeleninkoopprogramma van 10 miljard kronen (1,34 miljard euro) per direct stop gezet en wordt er gesleuteld aan een kapitaalverhoging ter waarde van 10 miljard kronen. In mei dit jaar verplichtte de Deense toezichthouder Danske Bank al het kapitaal met 5 miljard kronen op te trekken.