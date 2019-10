Amerikanen geven Italiaanse 'expat-bank' grondige facelift

Expat-imago

Tot dusver staat Monte Paschi Belgio bekend als een erg klassieke speler in de Belgische banksector. De vroegere Italiaanse moedergroep is de oudste bank ter wereld, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1492. In België richtte Monte Paschi België zich vooral op Italiaanse expats. Toen de overname door Warburg Pincus werd aangekondigd, was Monte Paschi goed voor een balanstotaal van 1,5 miljard euro. Wat het een van de kleinere banken in België maakte.