Amper 1 op de 6 topmanagers bij KBC is vrouw

De top 300 bij KBC blijft vooral een mannenburcht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank- en verzekeringsgroep.

De bankgroep KBC heeft 41.622 werknemers, van wie 40 procent in België. De meerderheid van het personeel, 57 procent, is vrouw, staat in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. Maar hoe hoger op de ladder, hoe lager dat aandeel wordt.

In het middle & junior management is nog 42 procent vrouwelijk. In het senior management (de top 300) zakt dat naar amper 16 procent, of ongeveer een op de zes. Dat betekent dat er 252 mannelijke topmanagers staan tegenover 48 vrouwelijke.

Schermvullende weergave Christine Van Rijsseghem, de vrouw met de hoogste functie bij KBC. ©RV DOC

Aan de absolute top zijn vrouwen het minst vertegenwoordigd. Het zevenkoppige directiecomité telt welgeteld 1 vrouw, de risicodirecteur Christine Van Rijsseghem. Dat komt neer op 14 procent. De interne regels bij KBC verbieden dat het directiecomité uitsluitend uit mannen, of vrouwen, bestaat.

'Diversiteit verhogen'

De genderverhoudingen zijn doorheen de groep vrijwel onveranderd gebleven tegenover 2017. De bank- en verzekeringsgroep is zich bewust van de scheeftrekkingen en hoopt er iets aan te doen.

'KBC vindt diversiteit belangrijk en doet inspanningen om genderdiversiteit te realiseren', zegt de financiële groep in haar Verslag aan de Samenleving. 'De uitdaging van KBC blijft om over de volle breedte en in alle functies in de onderneming een goede genderverdeling te waarborgen.'

Raad van bestuur

We streven ernaar om het directiecomité de komende jaren diverser te maken. KBC

Ook aan de top moeten er meer vrouwen komen. 'Wat de samenstelling van het directiecomité betreft, zal de volgende jaren naar meer diversiteit worden gestreefd', zegt de bank in haar jaarverslag.

De toezichthoudende raad van bestuur is, mede door de verplichte quota voor beursgenoteerde bedrijven, het minst in onevenwicht. De raad telt 5 vrouwen op een totaal van 16 leden.

'Geen onderscheid'

KBC zegt dat seksuele geaardheid geen issue is in het bedrijf. 'Ook op de werkplek mag iedereen zichzelf zijn.'

'In onze hr-beleidslijnen, ons rekruterings- en promotiebeleid en onze loonsystemen maken we geen onderscheid voor geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid', verzekert de groep.

De gemiddelde leeftijd van het personeel, 42 jaar, bleef in 2018 stabiel, maar er is een verjonging op komst. Ruim vier op de tien vacatures in de groep werden vorig jaar ingevuld door jongeren onder de 30 jaar.