Analisten: Italiaanse tik heeft weinig impact op ING

De nationale bank van Italië heeft ING verboden nieuwe klanten aan te nemen in Italië. Analisten zeggen nu dat dit nauwelijks effect zal hebben op de resultaten van de bank.

Het feit dat ING voorlopig geen nieuwe klanten meer mag aannemen in Italië zal nauwelijks invloed hebben op de resultaten van ING. Dit zeggen de analisten van Degroof Petercam en UBS. Zaterdag maakte de Banca D'Italia bekend dat uit een intern onderzoek bleek dat de grootbank slo rdig omsprong met regels om witwaspraktijken te vermijden.

Italiaanse markt

Analist Johan Ekblom van UBS geeft aan dat de Italiaanse markt voor ING redelijk onbeduidend is. 'De Italiaanse markt beslaat slechts 2,5 procent van de uitstaande leningen van ING. Gegeven deze omvang denken we niet dat deze restrictie veel effect heeft op de groei en de winstgevendheid van het bedrijf.'

Reputatieschade

Bart Jooris, analist bij Degroof Petercam, denkt ook niet dat er veel effect zal zijn op de cijfers. Wel wijst de analist erop dat de bank wel reputatieschade lijdt door dit soort berichten, omdat het al de derde keer is in korte tijd dat ING op een dergelijke wijze in het nieuws komt.