Apples 'kredietkaart-killer' heeft nog werk voor de boeg

Apple-baas Tim Cook kreeg als vanouds enthousiast applaus van de diehard-fans toen de Amerikaanse technologiereus maandag zijn eigen kredietkaart presenteerde. Elders klonken de reacties op die Apple Card een pak lauwer.

Aan de marketingmachine zal het alleszins niet gelegen hebben. Cook zelf noemde de Apple Card, die deze zomer in de VS wordt gelanceerd, de 'grootste vernieuwing in vijftig jaar' in de betaalkaartindustrie. En luttele minuten nadat de nieuwe kredietkaartformule was onthuld, deed de slogan 'Ontworpen door Apple, niet door een bank' de ronde op Twitter.

Maar of Cook daarmee de verwachtingen kon inlossen is een andere vraag. De bewering dat er geen bank te pas kwam aan de lancering van de nieuwe kredietkaart klopt alvast niet . Voor de Apple Card werkt Apple immers samen met de Amerikaanse bankreus Goldman Sachs en de betaalspecialist Mastercard . Binnen enkele maanden zullen hun klanten kunnen uitpakken met een sober vormgegeven kaart uit titanium.

Al zet Apple voornamelijk in op de virtuele versie van haar kredietkaart. Die is ingebed in zijn iPhones en gelinkt is aan de betaaldienst Apple Pay. Dat maakt een klassieke kredietkaart van plastic in principe dus overbodig.

Nieuwe inkomsten

Dat Apple en Goldman Sachs de handen in elkaar slaan is minder verbazend dan het wellicht klinkt. Beide instituten zijn op zoek naar manieren om andere inkomstenbronnen aan te boren. Goldman Sachs, dat de inkomsten uit zijn marktenzalen al enkele jaren ziet verdampen, probeert al een tijd meer retailklanten aan zich te binden. Apple zoekt dan weer oplossingen om de slinkende iPhone-verkoop te compenseren. Via betaaldiensten, streamingservices voor film en muziek en een nieuws-app rekent de groep op een meer voorspelbare stroom aan commissies. Ook de Apple-kredietkaart past in die strategie.

Schermvullende weergave Apple-CEO Tim Cook stelt de Apple Card voor. ©AFP





Alleen vroegen analisten zich gisteren af op Apple wel over genoeg kritische massa beschikt om zijn omzet gevoelig op te krikken. De betaaldienst Apple Pay, waaraan de nieuwe kredietkaart is gelinkt, groeit sterk. Maar de service is wel nog lang niet zo alomtegenwoordig als die van concurrenten als Visa en Mastercard.

Om daar verandering in te brengen belooft Apple beloningen uit te keren voor wie met de virtuele Apple Card betaalt. Per transactie wordt de dag zelf 2 procent teruggestort van het uitgegeven bedrag. Voor wie met de titanium kaart betaalt, is dat 1 procent. Maar ook daar waren de analisten niet van onder de indruk. Zeker in de VS zijn dergelijke 'cashback'-formules schering en inslag in de financiële sector. 'Wat Apple terugbetaalt, zal de gemiddelde klant wellicht ok vinden', stelden analisten van Goldman Sachs. 'Maar ze zullen het niet als fantastisch omschrijven.'

Loyaliteit