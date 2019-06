‘Arco-aandeelhouders zullen niets meer ontvangen uit vereffening'

Arcopar is virtueel failliet en dit is een wake-up-call voor aandeelhouders, klinkt het bij de stichting Arcoclaim.

Vandaag is er een duidelijke reden om de waarde van de Arcopar-aandelen op 0 te zetten, klinkt het bij Arcoclaim.

Vroeger was er nog wat hoop dat Arco door een rechtszaak kon ontsnappen aan een Europese boete van 127 miljoen euro (inclusief intresten), maar de vereffenaars hebben meegedeeld dat Arcopar daar is uitgeprocedeerd. Dat betekent dat de boete definitief is.