Arco-actiegroepen: 'Bijdrage Beweging.net en vooral Belfius lachwekkend laag'

De bijdrage van Beweging.net en vooral Belfius is 'lachwekkend laag' en 'staat niet in verhouding', luidt het. De actiegroepen willen minstens het volledige verlies gedekt zien . De twee organisaties vertegenwoordigen samen al minstens 3.752 Arco-spaarders die tegen de staat en Belfius procederen.

'Minstens even groot'

'Tegelijk stellen de verenigingen echter vast dat de bijdrage van Beweging.net en vooral de bank Belfius lachwekkend laag is en niet in verhouding staat', klinkt het in een reactie. 'Hun gezamelijke bijdrage moet minstens even groot zijn als de huidige van de staat waardoor ten minste het volledige kapitaalverlies van circa 1,5 miljard euro kan gedekt worden, wat hen ook steeds is beloofd.'