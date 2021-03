Arco-gedupeerden overwegen extra klacht tegen Belfius

Net geen tien jaar na de implosie van Arco worden in juni de eerste pleidooien gehouden in een rechtszaak rond het coöperatieve vehikel.

De beslissing van de bankgroep Belfius om deelbewijzen in Arco-coöperaties niet meer weer te geven in het beleggingsoverzicht van klanten zet kwaad bloed bij gedupeerde beleggers. De belangenvereniging ArcoClaim overweegt een klacht.

Dat Belfius de Arco-saldi niet langer raadpleegbaar maakt in zijn beleggingsoverzicht vloeit voort uit een beslissing die de bank twee jaar geleden heeft genomen. Toen had Belfius aan de klanten die coöperant waren laten verstaan dat de huidige waarde van de Arco-deelbewijzen ‘onbepaalbaar’ was.

Dat gebeurde nadat de Raad van State een eerdere waarborgregeling rond Arco had vernietigd. De coöperaties van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net (ACW), toen goed voor ruim 800.000 coöperanten, gingen ten onder na de val van Dexia. Arco was een van de grootste aandeelhouders van die financiële groep.

Er ligt een mogelijke klacht tegen de beslissing van Belfius op de tekentafel. Geert Lenssens Advocaat SQLaw

In een reactie zegt Belfius, de juridische erfgenaam van Dexia Bank, dat het die informatie over de Arco-aandelen eigenlijk al sinds april 2018 uit het beleggersoverzicht laat. Sindsdien kregen klanten louter ter info een apart rapport over hun investering in Arco. Dat gebeurde voor de laatste keer in januari.

In toekomstige verslagen wordt geen melding meer gemaakt van de Arco-aandelen, zegt de bank. Ze laat de coöperanten weten dat ze de informatie over de waarde van hun deelbewijzen nog altijd kunnen aanvragen bij de vereffenaars van de coöperatie. Die houden ook het officiële aandelenregister bij, klinkt het. Belfius zegt dat het daar nauwelijks klachten over heeft ontvangen.

Klacht op de tekentafel

Maar de beslissing zet wel kwaad bloed bij ArcoClaim, een belangenvereniging die al 12.000 gedupeerden rond zich kon verzamelen. ArcoClaim eist voor de rechter al een schadevergoeding van Belfius en de Belgische staat. Belfius’ voorganger Bacob zou beleggers hebben misleid bij de verkoop van Arco-deelbewijzen. De overheid beloofde tijdens de crisis garant te staan voor de tegoeden van de Arco-beleggers, maar werd teruggefloten door de Europese Commissie.

Het lijkt alsof de bank het signaal wil geven dat het Arco-dossier is verjaard, terwijl dat allerminst het geval is. Geert Lenssens advocaat SQ Law

Nu ligt er nog een mogelijke bijkomende klacht op de tekentafel, zegt Geert Lenssens van SQ Law, het advocatenkantoor dat ArcoClaim bijstaat.

‘Waarom wil Belfius plots geen informatie meer geven?,’ vraagt Lenssens zich af. ‘Is het omdat men de coöperanten monddood wil maken of wil ontmoedigen? Het lijkt alsof de bank het signaal wil geven dat het dossier verjaard is, maar dat is allerminst het geval. Het ijkpunt is volgens de bank zelf de beslissing van de Raad van State in 2018. Pas ten vroegste in april 2023 is er mogelijk sprake van een verjaring. Gedupeerden kunnen zich nu dus nog altijd aansluiten bij ArcoClaim.’

Pleidooien in juni

Er is ook beweging op het andere Arco-front, dat het juridische adviesbureau Deminor al in 2014 had geopend. Deminor dagvaardde Arco, de voormalige topvrouw Francine Swiggers en de Belgische staat. De organisatie vertegenwoordigt zo’n 2.400 coöperanten. ArcoClaim is daar in december vorig jaar ook partij geworden, zodat het kan deelnemen aan de debatten en tegelijk nog nieuwe gedupeerden kan opnemen in de eigen procedure voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die zaak staat voorlopig in wachtmodus. Volgens ArcoClaim bestaat de kans dat alle procedures daar worden gecentraliseerd.