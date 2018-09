Arco-impasse blokkeert geld van de staat

Zonder regeling voor de rechtszaken kunnen de Arco-vereffenaars zo’n 240 miljoen euro niet uitkeren. Dat treft vooral de federale staat, Belfius, Beweging.net én KBC als grote schuldeisers.

Door de beslissing van de regering van vorige week om Belfius voorlopig niet naar de beurs te brengen blijft ook een oplossing voor het daaraan gekoppelde dossier van de vergoeding voor de gedupeerde Arco-coöperanten uit. De N-VA en Open VLD lijken het dossier zelfs helemaal te willen begraven, al zorgen CD&V en premier Charles Michel (MR) voor tegenwind.

Het uitblijven van een Arco-vergoeding betekent dat de coöperanten voorlopig blijven procederen tegen Arco, Belfius en de staat. Daardoor kan de vereffening niet worden afgesloten, al zijn op een pakket Dexia-aandelen en een obligatie na alle activa verzilverd. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de vereffenaars de gewone schuldeisers niet kunnen vergoeden.

Commissaris Ludo Foqué, de voorzitter van het college van vereffenaars, bevestigt dat. ‘We weten niet waartoe de rechtszaken zullen leiden. Mogelijk moeten we schadevergoedingen betalen. Zolang we geen zicht op de totale schuld hebben, kunnen we niet uitbetalen.’

Cash

Nochtans is er geld om de gewone schuldeisers, waartoe de coöperanten niet behoren, deels te vergoeden. Volgens Foqué beschikken de Arco-vennootschappen in vereffening in totaal over zo’n 240 miljoen euro cash. Daar staat tegenover dat de gewone schuldeisers 310 miljoen tegoed hebben.

Zolang we geen zicht op de totale schuld hebben, kunnen we niet uitbetalen. Ludo Foqué Voorzitter college van vereffenaars van Arco

Het gaat in essentie om vier grote partijen. De Belgische staat heeft in theorie recht op ongeveer 145 miljoen euro, als gevolg van de boete die de Europese Commissie heeft opgelegd aan Arco wegens illegale staatssteun. Dat gebeurde bij de vernietiging van de staatswaarborg voor de coöperanten. Min de premies die Arco al betaalde aan het federale garantiefonds en de intresten, die niet verschuldigd zijn, blijft daar zo’n 137 miljoen van over. Arco kan daarvan naar schatting ruim 90 miljoen betalen.

KBC

Ex-Arco-financier Belfius heeft nog recht op 120 miljoen, nadat het als bevoorrechte schuldeiser al grote bedragen heeft teruggekregen. Beweging.net is de derde grootste partij. Het vroegere ACW en zijn organisaties zoals de vakbond en de CM hebben 45 miljoen euro tegoed. Ze leenden dat bedrag in 2008 aan Arco om Dexia te helpen ondersteunen. Bij KBC ten slotte, een zelden genoemde naam in het dossier, staat Arco voor zo’n 8 miljoen in het krijt.