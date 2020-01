Arco nu helemaal weg uit Dexia

De omgevallen Arco-vennootschappen zijn de allerlaatste activa aan het verkopen. Het gaat om aandelen van GBL en ING. Alle Dexia-aandelen zijn sinds kort de deur uit.

Ruim acht jaar na de val van Dexia en, in het zog daarvan, een groot deel van de groep Arco zijn de banden tussen Arco en de bank Dexia definitief doorgeknipt. De gewezen historische grootaandeelhouder van Dexia heeft de laatste aandelen van de financiële instelling van de hand gedaan. Dat blijkt uit de jongste vereffeningsverslagen van de vennootschappen Arcopar en Arcoplus en uit informatie van Ludo Foqué, de voorzitter van het college van vereffenaars, voor Arcofin.

Dat Arco, de vroegere financiële arm van Beweging.net (ex-ACW), de Dexia-aandelen van de hand zou doen stond al langer vast. Vennootschappen in vereffening zijn verplicht hun activa te gelde te maken. In dit geval gaat het echter om een symbolisch belangrijke stap. Eind vorig jaar werden de laatste aandelen verzilverd. Dat hangt samen met het verdwijnen van Dexia van de koerstabellen van Euronext Brussel na 23 jaar.

Klein verschil

Gezien de lage koers van Dexia, voor de verhuis naar de Expert Market van Euronext, maakt de verkoop van de laatste pakketten maar een klein verschil voor de opbrengst van de vereffening.

Binnenkort kan de eindbalans van die vereffening worden opgemaakt: na de verkoop van de Dexia's bleven alleen kleine pakketten GBL-aandelen (6.119 stuks) en ING-effecten (6.511 stuks) over. 'Die zijn we nu ook van de hand aan het doen. Dan is alles geliquideerd', zegt Foqué.

Rechtszaken

Maar daarmee kan de vereffening niet worden afgesloten. Daarvoor is het wachten op het einde van de nog lopende rechtszaken, die werden aangespannen door gedupeerde Arco-coöperanten, of op een minnelijke schikking waardoor de juridische procedures worden stopgezet. Noch het een noch het ander valt snel te verwachten. In het geval van de rechtszaak van Deminor staan de pleidooien gepland voor medio 2021.