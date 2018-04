Argenta: 'Betalingen kunnen via kantoren'

Om het betalingsverkeer in de kantoren mogelijk te maken werden vanochtend het internetbankieren en de mobiele app van Argenta uitgeschakeld. Intussen kan de app in beperkte mate opnieuw worden gebruikt.

‘De app kunnen we in kleine schijven beschikbaar stellen, zodat op dit ogenblik een beperkt aantal van onze klanten tegelijk van de app gebruik kan maken,’ zegt Argenta-woordvoerster Christine Vermylen. ‘Het internetbankieren is nog afgesloten omdat we dat niet in schijven kunnen openzetten, waardoor er overbelasting zou kunnen optreden.’