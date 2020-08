Argenta botst op zijn limieten met gratiscultuur...

De Antwerpse spaarbank Argenta pakt volgend jaar voor het eerst uit met drie rekeningformules waar klanten voor moeten betalen. Dat gebeurt met frisse tegenzin, want de bank beseft als geen ander hoe ‘gratis’ een toverwoord is voor het gros van haar klanten.

Dat banken hun prijsbeleid bijsturen, is schering en inslag. Maar als Argenta het doet, is dat toch andere koek. De Antwerpse spaarbank, het nummer vijf in België, zet zich al sinds jaar en dag in de markt als prijsbreker.

Toch laat Argenta dat gratisbeleid vanaf volgend jaar deels varen. De uitgebreide gratis zichtrekening, die recht geeft op een of meer betaalkaarten en gekoppeld kan worden aan een gratis kredietkaart, blijft bestaan. Maar daarnaast pakt Argenta volgend jaar uit met drie nieuwe pakketten waarvoor de klant wel moet betalen.

Over wat die drie nieuwe formules – twee voor particuliere klanten, één voor zelfstandigen – precies te bieden hebben wil Argenta nog niet veel kwijt. ‘We zijn aan het bekijken welke functionaliteiten we aanbieden, en voor welke prijs', zegt commercieel directeur Inge Ampe. ‘Eind dit jaar hakken we definitief de knoop door.’

Eerdere werkdocumenten suggereren dat de Argenta-klant die bereid is maandelijks iets meer dan 3 of 5 euro te betalen, onder meer recht zal hebben op kredietkaarten met een hogere limiet en op allerlei verzekeringen om zich in te dekken tegen online-betaalproblemen, geannuleerde reizen of cyberrisico’s.

Argenta wil op termijn voort inzetten op die extra diensten voor zijn klanten. Maar dat betekent niet dat de bank overweegt om zoals KBC voetbalfragmenten uit te zenden via zijn app. ‘Ik heb veel bewondering voor de ecosystemen die sommige van onze collega’s aan het uitbouwen zijn', zegt Ampe. ‘Maar wij varen onze eigen koers. We blijven focussen op onze kerntaken: sparen en betalen, kredietverlening, verzekeringen en beleggen. Noem het ambachtelijk bankieren. Al zit daar zeker ook vernieuwing in. We werken bijvoorbeeld samen met Cake, het fintechbedrijf van de ondernemer Davy Kestens.’

Moeilijk klimaat

Ampe is duidelijk over waarom Argenta aan zijn succesrecept sleutelt. ‘We zaten in een wat schizofrene positie. Gratis zit inderdaad in ons DNA en dat willen we zo houden. We verwachten ook dat ongeveer 85 procent van onze klanten bij het oorspronkelijke gratis aanbod blijft. Maar we zagen dat een deel van onze klanten om bijkomende diensten vroeg en bereid is daarvoor te betalen.’

De nieuwe plannen illustreren hoe de bank tegen de limieten van haar gratiscultuur aanschurkt. De aanhoudend lage rente, de razendsnelle digitalisering en de almaar strengere regelgeving: zowat alle banken moesten flink wat inspanningen doen om zich aan te passen aan de moeilijke marktomstandigheden. En dat kost natuurlijk veel geld. Topman Marc Lauwers gaf vorig jaar al aan dat de bank zou bekijken of gratis betaalverkeer op termijn nog mogelijk was.

Argenta heeft dan ook werk op meerdere werven. Door de historische lage rente staat het verdienmodel van klassieke spaarbank meer dan ooit onder druk. Op overtollige cash die bij de Europese Centrale Bank wordt geparkeerd, moet een strafrente worden betaald, en tegelijk moeten banken een minimumrente van 0,11 procent betalen op hun gereglementeerde spaarboekjes.

Plofkraken

Tegelijk moest Argenta de voorbije jaren zwaar investeren in een digitale inhaalbeweging. Die oefening kostte veel geld en verliep niet zonder horten of stoten - herinner u de IT-panne die Argenta twee jaar geleden enkele dagen lamlegde. Intussen zit Argenta digitaal op kruissnelheid, zegt Ampe. En maar goed ook, want de coronacrisis heeft volgens de commercieel directeur aangetoond hoe klanten hun zaken van thuis uit geregeld willen hebben.

Alsof dat nog niet volstond, werd de bank ook getroffen door een plaag van plofkraken. Eerst ‘old school’ - criminelen proberen geldautomaten leeg te roven door ze op te blazen - intussen digitaal. Eerder deze zomer moest de bank 143 automaten tijdelijk uitschakelen nadat criminelen enkele toestellen van dat type hadden gehackt. De toestellen blijven voorlopig buiten gebruik.