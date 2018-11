Argenta bouwt eigen fondsenpoot uit

Argenta's keuze voor Degroof Petercam hoeft niet te verbazen. Degroof Petercam beheert al sinds 1999 de pensioenspaarfondsen die Argenta aanbiedt. Het Brusselse beurshuis beheert ook nog twee andere beleggingsfondsen die onder de Argenta-vlag worden verkocht. Samen zijn die fonsen goed voor 2,7 miljard euro. Ook in de nieuwe joint venture zal Degroof Petercam instaan voor het dagelijks beheer van alle fondsen.

Dat Argenta uitgerekend nu een steviger fondsenpoot wil uitbouwen, is niet toevallig. Omdat de aanhoudend lage rente hun verdienmodel onder druk zet, zoeken zowat alle banken manieren om hun inkomsten minder rentegevoelig te maken. Door meer fondsen of andere beleggingsproducten te verdelen kunnen banken bijvoorbeeld hun commissie-inkomsten opkrikken. Ook andere middelgrote financiële instellingen in ons land, zoals Crelan, willen om die reden meer inzetten op vermogensbeheer en op de verkoop van beleggingsproducten.