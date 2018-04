Argenta 'denkt na' over geste aan alle klanten

Het directiecomité van de spaarbank Argenta beslist volgende week over een mogelijke collectieve geste naar de klanten na de IT-problemen van de voorbije week.

Over een zaak bestaat geen discussie. Argenta engageerde zich donderdag al formeel 'om klanten die door de aanhoudende hinder aantoonbare schade geleden hebben hiervoor te vergoeden'. Dat gaat bijvoorbeeld om boetes, verwijlintresten en andere kosten als gevolg van een onbetaalde factuur of een laattijdige betaling. In zijn communicatie gebruikt de bank steevast de term 'aantoonbare schade', wat er wellicht op wijst dat de klant bewijsstukken zal moeten aanvoeren.