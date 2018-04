Argenta doet toch geen algemene geste na panne

Na een zware informaticapanne in de week na Pasen had de top van Argenta laten verstaan dat ze een extra geste overwoog voor alle 1,4 miljoen klanten van de bank. Die zou bovenop de vergoeding komen die de groep uitkeert aan klanten die aantoonbare schade leden door de IT-problemen.

'Als we iedereen een ticket of een cadeaubon van 10 euro uitkeren, kom je al snel aan een heel groot bedrag,' legt woordvoerster Caroline Ghekiere uit. 'Na daar lang over te hebben nagedacht, zijn we tot het besluit gekomen dat onze klanten er meer mee zijn gediend als we dat bedrag investeren in extra digitale diensten.'