Argenta gaat de mist in met 54.000 betalingen

Door een menselijke fout bij Argenta zijn bij 54.000 klanten binnenkomende overschrijvingen niet doorgekomen. De bank geeft hen tijdelijk gratis krediet als ze daardoor in het rood komen.

De klanten die normaal geld hadden ontvangen, zijn allemaal per brief of mail op de hoogte gebracht. Het gaat om 54.000 klanten, schrijft De Standaard en wordt bevestigd door het bedrijf.