Argenta gaat 'whatsappen' met zijn klanten

Met de nieuwe berichtenservice kunnen klanten van Argenta vanaf nu via hun smartphoneapp gerichte vragen stellen over betalingen, beleggen over verzekeren aan de medewerkers van de bank. Argenta benadrukt daarbij dat het niet om zogenaamde chatbots gaat maar om 'live' contact met bankiers van vlees en bloed.

De service is nog het best vergelijkbaar met WhatsApp, al benadrukt Argenta dat het met andere technologie werkt dan die Amerikaanse berichtendienst.

Om de communicatie met zijn klanten in goede banen te leiden, doet Argenta een beroep op de Canadese messagingspecialist Smooch en op Sparkcentral. Die socialeklantendienst, die tot afgelopen lente werd geleid door de Belgische oprichter Davy Kestens, is daarmee niet aan zijn proefstuk toe.

Smartphone verdringt kantoor

Net zoals dat bij andere banken het geval is, merkt ook Argenta dat zijn klanten meer en meer de smartphone of de tablet bovenhalen om te bankieren. Via de Argenta-app worden vandaag al meer transacties uitgevoerd dan in de kantoren en via het internetbankieren, laat de groep dinsdag nog weten in een persbericht.