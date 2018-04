Argenta hoopt dat alle problemen vandaag voorbij zijn

De app en website van de bank lagen de voorbije dagen plat. Intussen bekijkt de bank of ze de gedupeerde klanten kan vergoeden.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het weekend liep niet van een leien dakje. Er waren vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten de boodschap 'ontoereikend saldo' kregen bij een betaling of een geldafhaling. De app en de website werden uitgeschakeld.