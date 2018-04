Argenta keert eerste schadevergoedingen uit na IT-panne

Al 20 aanvragen

‘Een klant die schade ondervindt doordat een overschrijving niet is doorgegaan , zullen we vergoeden’, zei CEO Marc Lauwers eerder al. Ook wie onverwacht verwijlinteresten moest betalen, heeft uitzicht op een vergoeding.

Geste

Argenta kampte een week lang met enorme computerproblemen nadat de overstap naar een nieuw IT-platform vorig weekend volledig in de soep draaide. Daardoor konden klanten dagenlang niet internetbankieren en of mobiel bankieren via de app. Ook betalen met de bankkaart was tijdelijk onmogelijk.