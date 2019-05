Argenta legt deel geldautomaten lam na plofkraken

Enkele tientallen geldautomaten bij de bank worden tijdelijk buiten dienst gesteld, niet alleen 's nachts maar ook overdag. Dat vernam De Tijd.

De recente plaag van plofkraken, waarbij de bank Argenta vaak geviseerd wordt, leidt tot een drastische maatregel. Argenta gaat namelijk een deel van zijn geldautomaten tijdelijk, in afwachting van extra maatregelen, de klok rond lamleggen. Dat vernam De Tijd.

Het besluit werd genomen na een interne risicoanalyse bij de bank. De maatregel geldt alleen in een bepaalde regio, namelijk dicht bij de grens met Nederland. Dat heeft te maken met het vermoeden dat er een bende actief is die vanuit Nederland toeslaat in ons land.

Affiches

De ingreep heeft volgens onze informatie gevolgen voor enkele tientallen geldautomaten en gaat eind deze week of begin volgende week in. De klanten van de bank worden ingelicht via mail. Er komen bovendien affiches aan de automaten in kwestie.

Een woordvoerster van Argenta kan de beslissing niet bevestigen. 'Er is inderdaad een interne risicoanalyse gebeurd en er worden een aantal maatregelen genomen. Maar over specifieke maatregelen kunnen we niet communiceren.'

Verregaand

Het is, voor zover bekend, de meest verregaande maatregel die genomen wordt in ons land sinds de plofkraken na een onderbreking van enkele jaren weer opduiken. Bijna een jaar geleden meldde de bankenkoepel Febelfin dat de vier grootbanken en Bpost Bank hun automaten in bankkantoren 's nachts zouden sluiten. De hoeveelheid cash in de machines werd ook beperkt en er kwamen detectiesystemen.

Argenta was vorige week nog het slachtoffer van een plofkraak in het Limburgse Gruitrode (Oudsbergen) die veel schade veroorzaakte. De daders maakten ongeveer 100.000 euro buit, maar een groot deel van de biljetten werd onbruikbaar door een of meerdere openspattende inktpatronen.