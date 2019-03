Argenta let extra op kosten

Tegen de trend in kon Argenta vorig jaar meer inkomsten puren uit de verkoop van rentegevoelige producten. Toch moet de Antwerpse bank de buikriem verder aanhalen.

Argenta mag dan wel bekendstaan als de kostenkampioen van de Belgische banksector, de voorbije jaren moest de Antwerpse bank diep in de zakken tasten om de veranderingen in de financiële sector bij te benen. Vorig jaar legde Argenta miljoenen op tafel om zijn digitale achterstand weg te werken, terwijl ook de bankenheffingen en de kosten voor financiële regelgeving fors de hoogte ingingen.

Dat maakte dat de groep vorig jaar 63,7 euro kosten moest maken om 100 euro te kunnen verdienen. Een jaar eerder was dat nog 58 euro. 'De voorbije jaren zaten we volop in investeringsmodus. Daardoor hebben we onze kosten minder in het oog gehouden', gaf topman Marc Lauwers donderdag tijdens een persconferentie toe.

'Rimpeling'

'De voorbije maanden hebben we onze kostenstructuur van dichtbij bekeken en een aantal maatregelen bedacht om de efficiëntie te verhogen. Maar nu de Europese Centrale Bank heeft laten weten dat ze de rente niet voor eind 2019 verhoogt, moeten we een tandje bijsteken. We bereiden ons voor om de verhouding kosten/inkomsten naar 60 procent te verlagen.' Lauwers maakt zich sterk dat Argenta dat zonder zware sociale gevolgen kan doen.

De enorme paaspanne die de IT-diensten van de bank een tijd lamlegde, heeft amper een impact gehad op de groep. Uiteindelijk hebben die problemen niet tot een uitstroom van klanten geleid. 'Achteraf bleek die panne slechts een rimpeling', gaf Lauwers mee. 'Maar klanten hebben ons wel duidelijk gemaakt dat we het ons niet kunnen permitteren dit nog een tweede keer toe te laten.'

Meer werknemers

Eerder deze maand raakte bekend dat BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, de komende jaren flink zal snoeien in zijn personeelsbestand en kantoornetwerk. Ook kleinere banken, zoals Bank Nagelmackers, maken gelijkaardige oefeningen.

Argenta trok vorig jaar een veertigtal nieuwe werknemers aan. Het aantal kantoren daalde wel licht - van 481 naar 467 - en wellicht vallen ook in 2019 een twintigtal kantoren weg. Dat heeft volgens Lauwers meer te maken met pensioneringen van zelfstandige kantoorhouders dan met een managementbeslissing om het voortaan met minder kantoren te doen. 'We merken dat klanten zeer veel waarde hechten aan de nabijheid van hun kantoor.'

'Totnogtoe hebben we andere maatregelen genomen, zoals het heronderhandelen van leverancierscontracten of samenwerkingen met consultants. Zolang we onze klanten gratis betaaldiensten kunnen aanbieden, zullen we dat blijven doen.'

'Oké jaar'

Operationeel heeft Argenta een 'oké, maar geen spectaculair' jaar achter de rug, gaf Lauwers mee. In tegenstelling tot veel andere banken, die steen en been klagen over het lagerenteklimaat, wist Argenta in 2018 meer inkomsten te puren uit de verkoop van rentegevoelige producten, vooral woonkredieten. Maar de hogere kosten en stijgende schadeclaims in de verzekeringstak maakten die meevaller ongedaan.

Daardoor boekte de bank vorig jaar een nettowinst van 174,4 miljoen euro, een daling met 9,8 procent in vergelijking met vorig jaar. Het rendement op het eigen vermogen, een belangrijke graadmeter waarmee analisten meten hoe efficiënt een bank werkt, viel terug naar 6,7 procent. Volgens onder meer het IMF moet je als bank minstens 8 procent halen om op langere termijn safe te zitten. 'Maar vergeet niet dat Argenta een sterke kapitaalbuffer heeft. Die buffer beheren kost ons geld,' legt financieel directeur Geert Ameloot uit. 'Als we dezelfde, lagere, kapitaalpositie zouden aanhouden die gangbaar is in de sector, zou ons rendement op het eigen vermogen uitkomen op 10,5 procent.'