Argenta naar Grondwettelijk Hof tegen bankentaks

Argenta trekt naar het Grondwettelijk Hof om een deel van de Belgische bankenheffingen aan te vechten. Volgens de spaarbank misbruikt de regering een heffing om de begroting kunstmatig op te smukken.

Dat maakte CEO Marc Lauwers bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Argenta betaalde vorig jaar 74 miljoen euro aan bankenheffingen, een stijging met 8 miljoen euro tegenover 2016. De stijging is voor 6,7 miljoen euro toe te schrijven aan het depositogarantiestelsel, het systeem dat geld van spaarders tot 100.000 euro waarborgt.

Volgens Argenta wordt die garantie niet gefinancierd zoals het hoort. De garantie mag dan wel Europees zijn, het is voorlopig de Belgische overheid die de bijdragen van de banken int. De overheid speelt daarbij het spel niet eerlijk, vindt Argenta. Het geld voor de depositogarantie wordt immers niet in een apart potje opzijgezet, maar gewoon opgenomen in de begroting.

De bank heeft bij het Grondwettelijk Hof daarom een verzoek ingediend om artikels 23 en 25 van de wet van 23 juli 2017 rond de bankentaks te vernietigen. Argenta ziet ook de retroactieve tariefverhoging van 8 naar 10,5 basispunten op de spaardeposito's niet zitten.

Zilverfonds

Voor alle duidelijkheid: ook al worden de bijdragen van de banken opgenomen in de begroting, de overheid engageert zich wel degelijk om tussenbeide te komen voor spaarders als een instelling in de problemen komt. Maar het geld voor de depositogarantie wordt dus niet apart gereserveerd. De vergelijking met het Zilverfonds, de vergrijzingsspaarpot die een lege doos bleek, is dan ook niet ver weg.

Argenta is er, net als andere banken, niet helemaal gerust op. Ze is er als de dood voor dat er later een tweede Europese heffing komt om het garantiefonds écht te spijzen. Dat zou dan betekenen dat de banken dubbel betalen.

De Antwerpse spaarbank is vooralsnog de enige die naar de rechter stapt.

