Argenta plukt commercieel directeur weg bij ING

Ampe kan bogen op bijna 25 jaar ervaring in uiteenlopende commerciële functies bij ING, waar ze hoofd van Daily Banking Services België en Nederland is. In die functie stuurt ze 400 business- en IT-medewerkers aan. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor marketing, customer intelligence en productmanagement. ING verloor onlangs al een andere topmanager, toen Clemens Scholzen het KBC-onderdeel CBC ging leiden.

Argenta meldt ook de aanstelling van een nieuwe onafhankelijk bestuurder . Het gaat om Baudouin Thomas, die ook lid van het risicocomité en auditcomité wordt. Thomas was tot 31 mei managing director bij de consultant Accenture, waar hij het departement financiële diensten voor België en Luxemburg leidde. Sinds 2015 was hij bij Accenture wereldwijd verantwoordelijk voor distributie en marketing in financiële diensten.

Beide nieuwe gezichten moeten de digitale inhaalrace van Argenta een duw in de rug geven. Dat beklemtoont ook Jan Cerfontaine, voorzitter van Argenta. 'Inge Ampe heeft een indrukwekkende carrière uitgebouwd in de banksector, met ervaring zowel in België als in Nederland, en op het kruispunt van de fysieke en digitale dienstverlening. Ze zal zowel het kantorennet aansturen als het digitale kanaal verder uitbouwen. Baudouin Thomas is een internationaal erkende autoriteit inzake IT, digitalisering en transformatie in de financiële sector. Met zijn ervaring zal hij een bijzonder waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de strategische reflecties in de raad en aan de begeleiding van het digitaliseringstraject.'