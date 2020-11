Argenta rekent kosten aan voor loketdiensten

Verrichtingen aan het loket worden vanaf volgend jaar betalend bij de Antwerpse spaarbank.

Afgelopen zomer had De Tijd al gemeld dat Argenta, het nummer vijf op de Belgische bankenmarkt, zijn prijsbeleid ging bijsturen om zich te kunnen aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Vanaf volgend jaar zouden niet meer alle rekeningen gratis worden aangeboden, klonk het toen.

Banken passen hun tarieven natuurlijk geregeld aan, maar voor Argenta ligt dat toch gevoeliger. Kosteloze bankdiensten zijn al jaren h├ęt uithangbord voor de Antwerpse spaarbank.

Maandag heeft Argenta meer details vrijgegeven over het prijsbeleid dat de bank voortaan wil voeren. Vanaf februari komt de bank met drie spaarformules voor particuliere klanten.

De uitgebreide gratis zichtrekening, die recht geeft op een of meer betaalkaarten en ook gekoppeld kan worden aan een gratis kredietkaart, blijft bestaan. Maar wie zo'n rekening heeft, moet voortaan wel betalen voor verrichtingen aan het loket: 1,5 euro per overschrijving of cashopname.

Naast die gratis zichtrekening biedt Argenta vanaf februari ook twee betalende formules aan van respectievelijk 3,35 en 5,35 euro per maand, waar verrichtingen aan het loket wel kosteloos zijn. Aan de rekening van 3,35 euro per maand kunnen twee kredietkaarten worden gekoppeld, met een standaardlimiet van 2.500 per maand.