Argenta richt pijlen op zelfstandigen en ondernemers

Om haar groei nog te versnellen zet de bankgroep Argenta de komende maanden vooral in op diensten voor kleinere ondernemers en een ruimer spaaraanbod in Nederland. 'Al gaan we niet plots kredieten voor grote bedrijven of fancy betaalsystemen aanbieden.'

Het Antwerpse Argenta staat sinds jaar en dag bekend als spaarbank voor particuliere klanten. Maar onder dat klantenbestand bevinden zich ook veel zelfstandigen en kleinere ondernemers. Die kunnen vandaag in veel gevallen niet bij de bank terecht voor financiële diensten die gelinkt zijn aan hun bedrijf, zei topman Peter Devlies donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van de groep.

'Gebrek aan langetermijnvisie bij overheid wakkert risicovol gedrag aan' Argenta is weinig verrassend niet te vinden voor de voorstellen van de federale overheid om de kosten voor de herfinanciering van een woonkrediet te drukken. Als die voorstellen het halen zouden klanten in veel gevallen geen wederbeleggingsvergoeding meer hoeven te betalen als ze hun woonkrediet herzien. 'Maar die vergoedingen zijn er met een goede reden', klinkt het bij Argenta. 'Ze zijn bedoeld om de mismatch tussen activa en passiva op de balans te counteren als een klant zijn woonkrediet aanpast. Ook in andere landen zijn zulke wederbeleggingsvergoedingen gebruikelijk.' Maar het stoort Argenta-topman Peter Devlies nog meer dat het tegenwoordig voorstellen regent om de kosten in de banksector aan te pakken zonder een langetermijnvisie. 'Banken zijn verplicht controles op hun klanten uit te voeren, ze moeten buffers aanleggen,.... Stuk voor stuk legitieme eisen. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Als de overheid dan ook nog zegt dat je bepaalde tarieven niet mag hanteren, wordt het wel moeilijk. De inkomsten moeten ergens van komen. Je wil als overheid toch niet dat bedrijven daardoor meer risico nemen?'

Om daarin verandering te brengen, breidt Argenta de komende maanden zijn aanbod voor zelfstandigen en kleine ondernemingen uit. 'Daarmee spelen we in op een groeiende behoefte bij onze klanten', zegt Devlies. 'We stellen vast dat veel zelfstandigen die hier persoonlijk klant zijn ons ook zakelijke dienstverlening vragen, omdat ze minder tevreden zijn over de service van de bank waarop ze een beroep doen voor hun bedrijf. Voor ons is het daarom een logische stap om onze zakelijke dienstverlening uit te breiden. Dat doen we in eerste instantie voor onze bestaande klanten.'

De voorbije maanden lanceerde Argenta een aantal zakelijke diensten. De bank biedt al betaalterminals aan. Deze lente wordt dat aanbod uitgebreid. De bakker om de hoek zal bij de bank ook kunnen aankloppen voor een bedrijfskrediet om zijn zaak uit te breiden. 'Maar denk nu niet dat we plots bedrijfskredieten gaan verstrekken aan grote ondernemingen of dat we fancy toepassingen voor internationaal betaalverkeer zullen ontwikkelen. We focussen op de behoeftes die dicht bij die van onze particuliere klanten liggen, zoals vermogensbeheer. Klanten konden tot op vandaag de eventuele cashoverschotten van hun bedrijf niet via onze retailpakketten beleggen.'

Digitaal in Nederland

Tegelijk wil Devlies dit jaar inzetten op de groeimotor Nederland. Daar is Argenta al jaren actief op zowel de hypotheek- als de spaarmarkt. Die motor draait goed. Nederland vertegenwoordigt meer dan de helft van Argenta's hypotheekportefeuille van ruim 40 miljard euro, en de bank wint nog altijd aan marktaandeel.

Door een uitgebreider gamma van termijnrekeningen aan te bieden won Argenta ook als spaarbank terrein in Nederland. De groep, die in Nederland alleen als onlinebank actief is, zag de deposito's daar met ruim 10 procent aandikken. Dit jaar wil Argenta een versnelling hoger schakelen op de Nederlandse spaarmarkt, laat Devlies verstaan. 'We merken dat de vraag naar meer spaarproducten toeneemt. We hebben alles in huis om daaraan tegemoet te komen. Maar we zullen in Nederland als spaarbank wel alleen digitaal blijven werken.'

Verdienen aan hedging

Argenta breidt zijn aanbod uit na een recordjaar. De bank en verzekeraar boekte vorig jaar een nettowinst van 310 miljoen euro, tegenover 238 miljoen euro een jaar eerder. Net zoals dat bij de andere banken het geval was, zijn die stevige cijfers ook bij Argenta voor een flink stuk te danken aan de hogere rente. De bank zag haar rente-inkomsten met bijna een derde toenemen tot 824 miljoen euro.

Maar daaruit afleiden dat dankzij het beleid van de Europese Centrale Bank het geld zomaar uit de lucht kwam vallen voor Argenta en andere banken is verkeerd, zegt Devlies. Hij wijst erop dat Argenta de rentekosten - zoals de rente die de groep uitkeert aan haar klanten - de voorbije maanden sterker zijn gestegen dan de rente. 'Wat de Wetstraat zegt over de inkomsten van de banken, klopt dus niet.'

310 miljoen Nettowinst Argenta boekte vorig jaar een nettowinst van 310 miljoen euro, een record.

Dat de bank alsnog kan uitpakken met hogere rente-inkomsten komt omdat de groep zich voor renterisico's heeft ingedekt op de financiële markten. Normaal kost dat soort hedging - zoals dat in het jargon heet - een bank geld. Maar door de uitzonderlijke marktomstandigheden, waarin de kortetermijnrente hoger is dan de rendementen op langer lopende leningen, kon Argenta vorig jaar wel geld verdienen aan die hedginginstrumenten.