Argenta schat corona-impact op 20 miljoen

De Antwerpse bankgroep schat de impact van de coronacrisis op 20 miljoen euro. 'Dat is al bij al beperkt, maar er zijn nog veel onbekende factoren.'

De prognoses die Argenta donderdag tijdens een online persconferentie over de jaarresultaten over de impact van de coronacrisis bekendmaakte, zijn ruwe schattingen, benadrukt de Antwerpse spaarbank. 'Als we vandaag alles even stilzetten, bedraagt de impact van de pandemie zo'n 10 procent van wat we jaarlijks budgetteren als winst voor belastingen', zei CEO Marc Lauwers.

'Dat komt neer op zo'n 20 miljoen euro. Daarin zitten niet de mogelijke gevolgen verwerkt van de steunmaatregelen die met de regering zijn uitgewerkt voor klanten die door de pandemie betalingsproblemen ondervinden. Het is nog veel te moeilijk om in te schatten wie daar beroep op zal doen. Alles blijft enorm volatiel. Het blijft koffiedik kijken.'

Lauwers wees erop dat ruim een miljoen Belgen tijdelijk werkloos is, ruim een kwart van de actieve arbeiders en bedienden in ons land. 'Ongeveer een kwart van de hypotheeknemers in België is dus potentieel geraakt door de coronacrisis. De gevolgen voor onze kredietportefeuille kunnen we nog niet precies inschatten.'

Winst blijft op peil

In tegenstelling tot veel andere banken is Argenta op de kredietmarkt voornamelijk actief als hypotheekverstrekker. 'We hebben geen omvangrijke leningen uitstaan bij grote bedrijven', zegt Geert Ameloot, de financieel directeur. 'We houden voor onze verzekeringspoot wel een aandelenportefeuille aan, maar daarin zijn we niet blootgesteld aan luchtvaart-, transport- of reisbedrijven of andere kortcyclische sectoren. Ook hebben we onze blootstelling aan overheidsobligaties fors afgebouwd.'

174,1 Nettowinst Argenta wist vorig jaar zijn nettowinst stabiel te houden op 174,1 miljoen euro.