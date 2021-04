Argenta schikt dossier over gebrekkige opsporing handel met voorwetenschap

De aanleiding is het 'ontbreken van een adequaat detectiesysteem bij Argenta voor het opsporen en identificeren van orders en transacties die handel met voorwetenschap en marktmanipulatie of pogingen daartoe kunnen vormen', meldt de FSMA. Er komt ook een vermelding op de website van de toezichthouder.

Alles draait om de Europese verordening inzake marktmisbruik. die bepaalt dat banken een actieve opsporingsplicht hebben voor 'iedere persoon die beroepshalve transacties met betrekking tot financiƫle instrumenten tot stand brengt of uitvoert'. De Belgische toezichthouder stelde een onderzoek in bij Argenta Spaarbank naar de mogelijke niet-naleving van deze opsporingsplicht in de periode van 3 juli 2016 tot en met 27 april 2018. Dat onderzoek kwam er nadat de Antwerpse spaarbank geantwoord had op vragen van de FSMA over het al dan niet het naleven van die verplichting.