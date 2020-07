Argenta sluit definitief 143 geldautomaten na nieuwe poging tot digitale kraak

Er is opnieuw geprobeerd om digitaal in te breken bij bankautomaten van Argenta, deze keer in Roeselare en Ingelmunster.

Dat meldt de bank in een mededeling. Zaterdag 11 en zondag 12 juli zijn er pogingen geweest om te infiltreren in de computer die de geldautomaten in Roeselare en Ingelmunster aanstuurt. De 143 toestellen van hetzelfde type worden uitgeschakeld tot de vervanging door nieuwe toestellen, later dit jaar.

Op 27 en 28 juni is al een keer in Borsbeek en in Ranst geprobeerd om in te breken in de computer van een geldautomaat, om op die manier de geldlade leeg te maken. Argenta had daarop 143 geldautomaten van hetzelfde type preventief uitgeschakeld. Beheerder Diehold had de poging tot kraak onderzocht en de beveiliging opgevoerd. Maar dat blijkt niet te volstaan.