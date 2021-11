Argenta sluit geldautomaten na digitale plofkraken

Argenta sluit tijdelijk 62 geldautomaten nadat criminelen de voorbije dagen toestellen probeerden leeg te maken door ze te hacken. Vorig jaar was de Antwerpse bankgroep ook al het slachtoffer van zulke digitale plofkraken.

Argenta neemt de beslissing nadat afgelopen nacht een digitale inbraakpoging heeft plaatsgevonden bij een geldautomaat aan een kantoor in Dessel. Afgelopen weekend probeerden criminelen ook een Argenta-automaat in Sint-Niklaas te plunderen. Maar dankzij een snelle interventie van de bewakingsploeg werd er toen geen buit gemaakt.

Of de criminelen in Dessel wel een buit hebben gemaakt, staat nog niet vast. De politie is een onderzoek gestart, zegt Argenta in een persbericht.

Met de techniek 'jackpotting' breken criminelen in geldautomaten in door schadelijke software of malware te installeren.

Intussen beslist de bank om de geldautomaten van het type dat in Sint-Niklaas en Dessel werd geviseerd tijdelijk te sluiten. Het gaat om 62 geldautomaten.

Het is niet de eerste keer dat Argenta het slachtoffer wordt van criminelen die geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen. In de zomer van vorig jaar sloot de bank preventief 144 automaten na een eerste golf van 'jackpotting'. Met die techniek breken criminelen in geldautomaten in door schadelijke software of malware te installeren.

USB-ingang zoeken

Dat doen ze bijvoorbeeld door een paneel van de automaat te verwijderen, waardoor ze bij een USB-ingang van de automaat kunnen. Als de inbraak succesvol is, kunnen ze de automaat zo sturen dat die biljetten begint uit te spuwen. In andere gevallen breken hackers in op de centrale IT-systemen waarop banken hun geldautomaten laten draaien. Hoe de digitale inbraakpogingen van zondag en woensdagnacht verliepen, geeft Argenta niet mee.