Argenta sluit rekeningen in landen met hoog witwasrisico

Spitsuur op de Mekongrivier in Phnom Penh. Argenta sluit de rekeningen af van klanten in landen op de Europese witwaslijst, zoals Cambodja.

Belgische klanten van Argenta die gevestigd zijn in landen op de Europese lijst van risicolanden voor witwassen en terrorismefinancieringen moeten op zoek naar een andere bank.

Banken die klanten bedienen in een land dat op de Europese lijst van hoogrisicolanden staat, moeten investeren in extra personeel en IT-infrastructuur om de antiwitwasregelgeving te volgen.

Voor Argenta is het sop de kool niet waard. De Standaard meldde dinsdag dat de Antwerpse bank klanten uit hoogrisicolanden per brief heeft laten weten dat ze hun rekening op 1 september zal afsluiten.

In een reactie bevestigt Argenta dat het een zeshonderdtal klanten eind juni, begin juli heeft verwittigd. 'Het gaat vooral om klanten in hoogrisicolanden, zoals Thailand of Cambodja', geeft een woordvoerster mee.

Europese Economische Ruimte

Argenta-klanten in de Europese Economische Ruimte - alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland - worden wel nog bediend. Ook voor klanten in het VK, de VS of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte en die niet op de witwaslijst staan, verandert er niets.