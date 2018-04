Argenta speelt paniekvoetbal

Het internetbankieren van Argenta ligt al een week vrijwel plat. Mobiel bankieren met de app lukt sinds vrijdagochtend terug.

Argenta is door aanhoudende IT-problemen nog steeds niet in staat zijn vier basisdiensten - betalingsverkeer met bankkaart, transacties via het bankkantoor, internetbankieren en de mobiele app - tegelijkertijd aan te bieden. Dat moest de directie donderdagavond weer eens toegeven.

De Antwerpse spaarbank, in België goed voor 1,4 miljoen klanten, geeft voorrang aan de eerste twee diensten, waardoor ze online en mobiel bankieren slechts met mondjesmaat kan aanbieden. Sinds vrijdagochtend lukt mobiel bankieren, via de app, weer, online bankieren helemaal niet. Nochtans had de bank donderdag al de terugkeer van internetbankieren in het vooruitzicht gesteld.

De bank waagt zich niet aan een precieze datum voor een volledig herstel van de dienstverlening. ‘Veiligheid en nauwkeurigheid primeren op snelheid’, is te horen.

1 Waar zit het IT-probleem?

In de interne gegevensuitwisseling, die bijzonder traag verloopt. De bank maakt gebruik van twee ‘gespiegelde’ datacenters, in Hasselt en Geleen, om alle transacties bij te houden en te repliceren. De dubbele opslag garandeert dat alle transacties een back-up hebben, bijvoorbeeld bij een brand in een van de twee centra.

Sinds de overstap naar een nieuw centraal IT-platform vorig weekend zit er evenwel een enorme vertraging op de communicatie tussen beide datacenters. Dat heeft te maken met een ingewikkeld softwareprobleem, waarvoor niet onmiddellijk een oplossing gevonden wordt. Daardoor ontstaat een enorme flessenhals en kunnen sommige transacties niet gevalideerd worden.

Argenta moet in allerijl een nieuw mechanisme bouwen voor de uitwisseling van de gegevens tussen de beide datacenters. Daar wordt dag en nacht aan gewerkt.

2 Zijn de gegevens van de klanten in gevaar?

Nee, er is geen sprake van hacking, een datalek of een ander securityprobleem. Argenta houdt net vast aan de dubbele opslag van transacties om geen klantengegevens verloren te laten gaan. Alleen worden de transacties met een slakkengang verwerkt. Het gaat dus puur om een capaciteitsprobleem in het gegevensverkeer bij de bank. Fraudeurs hebben wel van de verwarring gebruikgemaakt om Argenta-klanten phishingmails te sturen.

3 Waarom schakelt Argenta niet terug over naar het oude bankplatform?

De bank krijgt alle kritiek, maar heeft niet alles in handen. Ze is voor een groot deel afhankelijk van haar software leveranciers. een insider

Dat is technisch niet mogelijk zonder verlies van klantengegevens, wat voor Argenta geen optie is. Het verklaart deels de trage gang van zaken. Er is geen ruimte om te experimenteren. De mogelijke IT-oplossingen moeten meteen worden uitgetest in de nieuwe omgeving, wat grote omzichtigheid vraagt.

4 Worden andere banken besmet?

Nee, zegt de Nationale Bank, de toezichthouder. Het gaat om een geïsoleerd IT-probleem bij Argenta. Er zijn dus geen storingen in het interbancaire betalingsverkeer. Argenta heeft de andere banken wel moeten uitleggen wat de aard van het probleem is.

5 Wiens schuld is dit?

De bouw van het nieuwe IT-platform was een groot project van CEO Marc Lauwers en digitaal directeur Geert Van Hove. Zij zullen als hoofdverantwoordelijken op de blaren moeten zitten.

Wie puur technisch voor de panne verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Er zijn veel IT-spelers bij het project betrokken en het is nog zoeken naar welke stukjes software de ‘incompatibiliteit’ veroorzaakten. Het nieuwe bankplatform is gebouwd door de beursgenoteerde speler Sopra. Argenta besteedt zijn IT-infrastructuurbeheer al sedert 2011 uit aan Cegeka. Sindsdien draaien de servers van de bank in de datacenters van Cegeka in Hasselt en Geleen. Andere belangrijke leveranciers zijn Leleux, Oracle en HP.

‘De bank krijgt alle kritiek, maar heeft niet alles in handen. Ze is voor een groot deel afhankelijk van haar softwareleveranciers’, zegt een insider.

6 Hoe erg is dit voor Argenta?

De reputatie van de bank ligt aan diggelen. Klanten moesten voor dringende overschrijvingen naar het bankkantoor trekken, of de transactie via e-mail initiëren (zie hiernaast). ‘Complete waanzin’, reageerden experts in digitale privacy, onder wie Matthias Dobbelaere (De Juristen), op die e-mailoptie.

‘We begrijpen de frustraties die onze klanten uiten via de kantoren, het contactcenter en de sociale media’, zegt de bank. ‘Toch vragen we het nodige respect op te brengen voor de Argenta-medewerkers die het beste van zichzelf geven om de klanten te ondersteunen.’ Hoe langer de panne aansleept, hoe groter de roep van klanten zal zijn om compensaties.

De directe financiële gevolgen blijven voor zover bekend beperkt. Er waren gisteren geen indicaties dat klanten via het bankkantoor massaal hun geld overschreven naar andere banken. Er zijn ook geen problemen op het vlak van liquiditeit of solvabiliteit.