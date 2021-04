Argenta spint garen bij focus op gezinnen

3 vragen aan Marc Lauwers, CEO van Argenta

Argenta is 65 jaar gegroeid zonder overnames. Blijft dat zo?

‘We willen zeker onze eigenheid niet opgeven. In verzekeringen hebben we wel gekeken naar de overname van Fidea, omdat die een aantal voordelen bood, maar dat is helaas niet gelukt.’

In welke domeinen zit nog groei voor Argenta?

‘In vermogensbeheer en in beleggingsfondsen en -verzekeringen hebben we een marktaandeel van 4,4 procent. In niet-levensverzekeringen is dat tussen 2 en 2,5 procent. We zien nog veel groeimogelijkheden omdat we voor andere producten een marktaandeel van 7,5 tot 8 procent hebben.’

‘In Wallonië zijn we minder sterk. We zien daar mogelijkheden via ons digitaal aanbod.’

Argenta was eerder volger dan leider in digitalisering. Verandert dat?

‘We blijven bij onze focus op eenvoudige producten. Maar we merken een grotere behoefte om onze service digitaal uit te breiden. We zullen een aantal diensten die de klant zelf kan regelen extra in de app steken.’